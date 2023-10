Der Silberpreis stand weiterhin unter starkem Druck, da sich der Anstieg des US-Dollar-Index (DXY) fortsetzte und die Risiken für die Weltwirtschaft andauern. Der Silberpreis sank am Freitag auf einen Tiefstand von 22,10 $ und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 21. März. Seit seinem Höchststand in diesem Jahr ist er um mehr als 15 % gefallen. Auch der börsengehandelte iShares Silver Trust (SLV) ist auf 20 $ gefallen.

Chinas Abschwung geht weiter

Der Silberpreis befand sich in den letzten Monaten aufgrund zunehmender Bedenken hinsichtlich der Branche in einem starken Abwärtstrend. Die größte Sorge ist die Abschwächung der chinesischen Wirtschaft. Am Sonntag veröffentlichte Daten zeigten, dass die Schwäche im September andauert.

Chinas EMI für den Dienstleistungssektor fiel im September auf 50,2 und lag damit unter der mittleren Schätzung von 52,0. Ebenso fiel der EMI für das verarbeitende Gewerbe auf 50,6, was auf eine anhaltende Schwäche im Monatsverlauf hindeutet.

China ist ein wichtiger Markt für Silber, da es der größte Hersteller der Welt ist. Das Land ist Marktführer in Schlüsselindustrien wie Halbleiter, Solarpaneele und Haushaltsgeräte, die große Mengen Silber verbrauchen.

Auch in anderen führenden Volkswirtschaften ist eine Verlangsamung zu beobachten. Einige europäische Länder wie Deutschland sind bereits in eine Rezession eingetreten. Auch in den USA gibt es Anzeichen für eine Verlangsamung der Wirtschaft, da die Inflation ansteigt.

Der Silberpreis sinkt ebenfalls, da der US-Dollar-Index (DXY) nach der extrem restriktiven Haltung der US-Notenbank weiter ansteigt. Die Fed beschloss, die Zinssätze unverändert zwischen 5,25 % und 5,50 % zu belassen. Sie wies außerdem auf eine weitere Anhebung um 0,25 % zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr hin, was die Rezessionsrisiken erhöht.

Silber hat aufgrund seiner Rolle als Edelmetall tendenziell eine umgekehrte Beziehung zum US-Dollar. Wie Gold wird auch Silber in der Regel erheblich von den Maßnahmen der Federal Reserve beeinflusst.

Mit Blick auf die Zukunft werden die kommenden US-Arbeitsmarktdaten (NFP) und die Aussage von Jerome Powell die wichtigsten Katalysatoren für Silber sein.

Preisprognose für Silber

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Silberpreis in den letzten Tagen in einem starken Abwärtstrend befand. Mittlerweile ist er unter die wichtige Unterstützung bei 22,26 $ gerutscht, dem Tiefststand vom 23. Juni und 15. August. Silber ist auch dabei, ein Todeskreuz-Muster zu bilden, das auftritt, wenn sich die 200- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte treffen.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Silberpreis weiter sinken wird, während die Verkäufer das wichtige Unterstützungsniveau bei 20 $ anpeilen. Sollte dies der Fall sein, könnte der Silberpreis um etwa 10 % gegenüber dem aktuellen Niveau fallen.