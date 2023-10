Memeinator sammelt 528.000 $ im Vorverkauf, aber ist der Token eine 10-fache Investition in 2023?

Meme-Kryptowährungen tauchen zuhauf auf, links, rechts und in der Mitte. Aber welche davon haben die richtige Qualität, um erfolgreich zu sein und zu dominieren? Memeinator (MMTR), eine neue Meme-Coin, verspricht, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das Projekt setzt KI ein, um schwache Meme-Coins zu zerstören, so dass nur die leistungsfähigen Coins dominieren können. Die Community ist von diesem Versprechen angetan. Innerhalb weniger Tage nach dem Start des Vorverkaufs am 27. September hat Memeinator bereits über 528.000 $ gesammelt. Investoren können den Token zu einem Preis von 0,0112 $ auf der Website des Projekts kaufen.

Über Memeinator

Memeinator ist eine Meme-Coin, die darauf abzielt, die Meme-Manie zu nutzen, um viral zu gehen und eine breite Akzeptanz zu erreichen. Das Projekt investiert stark in Branding, um einen sozialen Rausch zu erzeugen und mächtig zu werden.

Das offensichtlich innovative Merkmal von Memeinator ist seine KI-Anwendung. Es wirbt mit dem Slogan: “Das Überleben deines Memes hängt nicht von dir ab. Es liegt an mir.” Ziel ist es, mithilfe der KI schwache Konkurrenten zu vernichten, die in der Welt der Meme keine Zukunft haben. Die KI scannt das Internet, um die schwachen Meme zu identifizieren. Durch einen brutalen Kampf gegen die schwachen Meme strebt Memeinator die Vorherrschaft an.

Im Gegensatz zu seinen Meme-Rivalen will Memeinator auch nachhaltig werden. Es nutzt Twitter-APIs und OpenAI-Technologie, um seine Ziele zu erreichen. Durch die Nutzung dieser bestehenden Technologien kann Memeinator wachsen, wenn die KI-Nutzung weit verbreitet ist.

Ist Memeinator eine 10-fache Investition im Jahr 2023?

Memeinator befindet sich noch in der Anfangsphase, und es könnte subjektiv sein, vorherzusagen, wie viel Potenzial in dem Coin steckt. Die innovativen Produkteinführungen und das starke Marketing könnten es jedoch ermöglichen, bewundernswerte Höhen zu erreichen.

Aus dem White Paper des Projekts geht hervor, dass Memeinator an den führenden Börsen notiert werden soll. Vor der Notierung wird das Projekt jedoch um die Unterstützung eines großen Publikums werben. Tatsächlich zielt Memeinator auf eine weltweite Anhängerschaft gleichgesinnter Meme-Killer ab. Die Widerstandsgemeinschaft wird sich über soziale Plattformen wie Telegram, Discord, Twitter usw. zusammenfinden.

Mit einer ausreichend großen Anzahl von Investoren, die Memeinator unterstützen, könnte eine mögliche Nachfrage den Preis in die Höhe treiben. Die Unterstützung überwindet die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt nach dem Start zusammenbricht. Dies ermöglicht auch eine Preisermittlung für den Token, bevor die breite Öffentlichkeit Interesse an ihm gewinnt.

Woher stammt der Wert von Memeinator?

Wie andere Kryptowährungen wird auch Memeinator seinen Wert aus der zunehmenden Nutzung ableiten. Der Weg zur Erschließung der Nachfrage besteht darin, durch eine starke Marketingstrategie im Mittelpunkt des Online-Gesprächs zu stehen.

Abgesehen von der Spekulation ist Memeinator auch in anderen Bereichen des Web 3.0 von Nutzen. Nach dem Vorverkauf wird das Memeinator-Team ein Web 3.0-Spiel starten. Die Spieler des Memeinator-Spiels werden sich in gegnerischen Meme-Kämpfen engagieren. Die Idee ist, auf dem Versprechen von Memeinator aufzubauen, seine schwachen Konkurrenten zu zerstören und seine Popularität zu steigern.

Das Projekt wird auch exklusive NFTs für seine Vorverkaufskäufer herausbringen. Die NFTs werden die kreativen Arbeiten des Projektteams zeigen. Die Sammlerstücke sind mit Vorteilen und potenziellen Gewinnen für ihre Besitzer verbunden. Die verstärkte Nutzung auf dem NFT-Markt könnte die Popularität von Memeinator steigern und einen höheren Wert für das Projekt schaffen.

Umgekehrt kann die Memeinator-Community einige Token durch eine noch einzuführende Staking-Funktion einsetzen. Die Nutzer erhalten dann zusätzliche Token zu wettbewerbsfähigen Preisen und erhöhen so ihr passives Einkommen. Das Staking ist auch ein geeigneter Weg, um den Wert des Memeinator-Tokens zu erhalten und ihn nachhaltig zu machen.

Sollten Sie Memeinator diese Woche kaufen?

Memeinator hat bereits seinen mit Spannung erwarteten Vorverkauf gestartet. Der spannende Aspekt einer Investition in dieser Woche ist der Erwerb von Token zu einem attraktiven Preis. Der Preis steigt in jeder Phase des Vorverkaufs, was bedeutet, dass früher besser ist.

Wenn der Vorverkauf endet, erhalten frühe Investoren Token mit einem höheren Wert. Das bedeutet auch, dass frühe Investoren die Oberhand haben, da der Wert von MMTR nach der Notierung freigeschaltet wird.