Bitcoins stärkster September seit 2016; Steigendes Kapital in Filecoin ($FIL) & InQubeta ($QUBE) Vorverkauf

InQubeta ($QUBE) und Filecoin ($FIL) könnten zwei der Top-Altcoins sein, in die man investieren sollte, da das Investitionskapital in beide Projekte ansteigt. Der Vorverkauf von $QUBE hat bereits über 3,4 Mio. $ an Token-Verkäufen generiert, während das Handelsvolumen von $FIL in den letzten Tagen deutlich gestiegen ist.

InQubeta zielt darauf ab, einen dezentralen Weg für globale Investoren zu schaffen, um in künstliche Intelligenz zu investieren. Es stellt eine Alternative zu den etablierten Investmentfirmen und deren diskriminierenden Anforderungen dar, die ihre Dienstleistungen für viele Menschen unerreichbar machen.

Die wichtigste Kryptowährung, Bitcoin ($BTC), beendete den September mit einem Paukenschlag: Der Preis durchbrach zum ersten Mal seit Mai die Widerstandsmarke von 27.000 $. Er erreichte anschließend die 28.000 $-Marke, bevor er wieder zurückging.

Top Altcoins, in die man investieren sollte: InQubeta ($QUBE) ist bereit, ein wichtiger Akteur in der KI-Revolution zu sein

Die kreative Art und Weise, wie InQubeta Fractionalization, Non-Fungible Tokens (NFTs) und Smart Contracts einsetzt, um KI-Investitionen zu erschließen, macht es zu einem wichtigen Akteur bei der Entfaltung der Revolution der künstlichen Intelligenz. Die Technologie hat in den letzten zehn Jahren enorme Fortschritte gemacht, und viele Konzepte, die unerreichbar schienen, sind nun Realität.

Autonome Taxis nehmen jetzt in Städten wie San Francisco Fahrpreise an, während Tesla in seiner jüngsten Demo zeigte, wie sein humanoider Roboter Optimus verschiedenfarbige Gegenstände autonom sortiert. Alle Zeichen um uns herum deuten darauf hin, dass künstliche Intelligenz der nächste große technologische Durchbruch sein wird, und InQubeta ist perfekt aufgestellt, um mittendrin zu sein.

InQubeta ist eines der vielversprechendsten neuen DeFi-Projekte und ist in der Lage, die 1,5 Bio. $, die in den nächsten Jahren in den Bereich der künstlichen Intelligenz fließen sollen, zu lenken.

Der InQubeta-Weg

Eine Beteiligung an einem KI-Startup ist so einfach wie der Kauf von ERC20-Coins auf dem NFT-Marktplatz. Diese ERC20-Coins werden von diesen Unternehmen hergestellt, und die Anleger kaufen sie mit $QUBE, das mit Kryptowährungen oder Fiat erworben werden kann.

Es handelt sich um ein sicheres, transparentes und leicht zugängliches Investitionsprotokoll, das für Startups und Investoren gleichermaßen von Vorteil ist. Es trägt auch dazu bei, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz voranzutreiben, indem es die Finanzierung von Unternehmen unterstützt, die Innovationen anstreben.

Anleger können den Wert aller ERC20-Coins, die sie über ihre InQubeta-Konten kaufen, verfolgen und sie können sie jederzeit auf dem Markt handeln.

Investieren in InQubeta

Ein kleines Token-Angebot mit einer Obergrenze von 1,5 Milliarden und Verbrennungssteuern garantiert praktisch das langfristige Preiswachstum von $QUBE. Das Halten und Staking von Token könnte ebenso profitabel wie die Investition in Startups sein, die am Ende eine wesentliche Rolle in der KI-Revolution spielen. Staker werden regelmäßig mit mehr $QUBE belohnt.

$QUBE werden derzeit für 0,0133 $ pro Token verkauft, aber es wird erwartet, dass die Preise innerhalb eines Jahres die Marke von einem Dollar überschreiten werden. Einige Analysten gehen davon aus, dass die Preise in den nächsten Jahren auf bis zu 20 $ steigen werden, was den Anlegern enorme Renditen bescheren wird.

Bitcoin ($BTC) erlebt den stärksten Anstieg seit Mai

Der Preis von $BTC ist in den letzten 30 Tagen um 7 % gestiegen und hat damit den größten Preisanstieg seit Mai erlebt. Viele $BTC-Anleger hoffen, dass dies der Beginn einer massiven Hausse ist, die die Preise wieder zu früheren Höchstständen und darüber treibt.

BTC 30-Tage-Chart auf Invezz.com

Einige machen die schlechte Performance von US-Schatzanleihen für den jüngsten Anstieg von $BTC verantwortlich, da sich die Federal Reserve darauf vorbereitet, die Zinssätze zu erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Ein Bitcoin-ETF, der in absehbarer Zeit genehmigt wird, würde die Preise in die Höhe schnellen lassen.

Filecoin ($FIL) entwickelt sich zum Top-Altcoin

Das Handelsvolumen von $FIL ist in den letzten Tagen stark angestiegen, und die Preise sind in der letzten Woche um über 5 % gestiegen. Filecoins 10-Tage gleitender Durchschnitt liegt bei 3,319, während sein Relative Strength Index bei 52,388 notiert. Der Preis könnte leicht um das Dreifache steigen, wenn der im März erreichte Höchststand wieder erobert wird.

Zusammenfassung

$QUBE, $BTC und $FIL könnten die Top-Krypto-Coins sein, in die man jetzt investieren sollte, da alle drei auf ein beträchtliches Wachstum eingestellt sind. $QUBE hat eine Wachstumsprognose von etwa 3x vor dem Ende seines Vorverkaufs und könnte bis zu 100x sein, wenn er live geht.

Bei $BTC und $FIL wird in den kommenden Monaten ein 3-faches Wachstum erwartet. Für weitere Informationen über Qube besuchen Sie InQubeta Vorverkauf oder treten Sie InQubeta Communities für soziale Updates.