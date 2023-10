Der US-Dollar-Index (DXY) gab drei Tage in Folge nach, da sich die Anleger auf die jüngsten amerikanischen Arbeitsmarktdaten (NFP) konzentrierten. Nach einem Höchststand von 107,31 $ am Dienstag fiel der Index auf einen Tiefstand von 105,93 $.

US-Inflation und FOMC-Protokoll in Vorbereitung

Der US-Dollar-Index stand diese Woche im Rampenlicht, da die Händler die Intrigen im Kongress und die jüngsten Wirtschaftsdaten beobachteten. Der Kongress verabschiedete einen Gesetzesentwurf, um einen Regierungsstillstand in den nächsten 45 Tagen zu verhindern, was zur Entlassung von Kevin McCarthy, dem Sprecher, führte.

Diese Intrigen und die zunehmende Parteilichkeit bedeuten, dass es in den USA im November wahrscheinlich zu einem Regierungsstillstand kommen wird.

Eine weitere wichtige Nachricht kam am Mittwoch, als ADP seine Daten zu den Beschäftigtenzahlen in der Privatwirtschaft veröffentlichte. Dem Bericht zufolge wurden in der Privatwirtschaft im September nur 89.000 Arbeitsplätze geschaffen, der geringste Anstieg seit Monaten. Dies führte auch zu einer kleinen Erleichterung am Anleihemarkt.

Die letzten wichtigen Daten waren die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls). Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics (BLS) verzeichnete die Wirtschaft im September einen Zuwachs von über 320.000 Arbeitsplätzen, ein deutlicher Anstieg gegenüber den vorherigen 220.000. Der Bericht lag weit über der mittleren Schätzung von 160.000.

Der Bericht enthielt auch einige negative Aspekte. Die Arbeitslosenquote stieg auf 3,8%, während sich das Lohnwachstum abschwächte. Der durchschnittliche Stundenverdienst stieg um 4,2% und lag damit unter dem vorherigen Wert von 4,3%.

Am Mittwoch wird die US-Notenbank die Protokolle ihrer letzten Sitzung veröffentlichen. Diese Protokolle werden weitere Informationen darüber liefern, was in den kommenden Sitzungen zu erwarten ist.

Die wichtigsten USD-Nachrichten werden die für Donnerstag erwarteten US-Inflationsdaten sein. Volkswirte erwarten, dass die Daten zeigen, dass die Gesamt- und Kerninflation im September leicht gestiegen ist, da sich die Benzinpreise erhöht haben.

Erfreulicherweise haben sich die Rohölpreise in den letzten Tagen wieder etwas erholt, und Brent wird mit 84$ gehandelt.

Prognose für den US-Dollar-Index

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der DXY-Index in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befunden hat. Er hat vor kurzem die wichtigen Widerstandsmarken bei 104,80 $ und 105,93 $ überschritten, die höchsten Ausschläge am 31. Mai und 8. März. Der Dollar liegt weiterhin über den gleitenden Durchschnittswerten der 50- und 100-Tage-Linie.

Am wichtigsten ist, dass der Index ein Break-and-Retest-Muster gebildet hat, indem er auf 105,93 $ gestiegen ist. In der Preisaktionsanalyse ist dies in der Regel ein Zeichen für eine Aufwärtsfortsetzung. Daher wird der Index seinen Aufwärtstrend in den nächsten Wochen wahrscheinlich wieder aufnehmen. Sollte dies der Fall sein, wäre die nächste Marke bei 110 $ zu beobachten.