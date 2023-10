Shiba Inu und Everlodge steigen nach jüngsten Analystenprognosen im Wert, Toncoin-Preis erreicht 2,83 $

Die Toncoin (TON) Foundation gab bekannt, dass sie die Arbeit mit Telegram und der Wallet in Telegram aufgenommen hat. Die Wallet wurde für 800 Millionen Nutzer verfügbar. Darüber hinaus kann Shiba Inu (SHIB) laut Analystenprognosen bald im Wert steigen, da es grüne Muster im Chart zeigt.

Darüber hinaus ist Everlodge (ELDG) eine aufstrebende Immobilienplattform, die NFT-gesicherte Darlehen ermöglichen wird. Es wird auch ein spezielles Launchpad für Pioniere geben.

Analysten prognostizieren einen Anstieg von Shiba Inu (SHIB)

Copy link to section

Shiba Inu könnte nach den Analystenprognosen nach ihrem jüngsten Wachstum schon bald stark an Wert gewinnen. Nach den Daten von Shibariumscan hat die Aktivität ihrer Layer-2-Lösung stark zugenommen. Insgesamt gibt es 3.248.337 Transaktionen und 1.251.494 Wallet-Adressen.

Die Shiba Inu-Kryptowährung hat in der vergangenen Woche einen Aufschwung erlebt. Am unteren Ende wurde Shiba Inu bei 0,00000718 $ gehandelt. Am oberen Ende war die Kryptowährung jedoch 0,00000764 $ wert. Shiba Inu ist jetzt die 19. größte Kryptowährung in Bezug auf die Marktkapitalisierung, und dieses Niveau des Einflusses kann zu einem höheren Aufschwung bald führen. Basierend auf der Shiba Inu-Preisprognose kann er bis zum Jahresende auf bis zu 0,00001078 $ ansteigen.

Toncoin (TON) legt zu

Copy link to section

Toncoin arbeitet exklusiv mit Telegram zusammen. Sie werden das Toncoin Web3-Ökosystem integrieren und fördern. Darüber hinaus hat die Wallet in Telegram selbst eine Depot-Wallet, TON Space, für 800 Millionen aktive Nutzer zur Verfügung gestellt. Das Toncoin-Ökosystem erhielt auch den ersten Zugang zur globalen Werbeplattform von Telegram.

Was die jüngste Performance von Toncoin angeht, so wurde die Kryptowährung zwischen 2,10 und 2,31 $ gehandelt. In den letzten 30 Tagen ist die Kryptowährung um 23 % gestiegen. In den letzten 365 Tagen hat sie um 54,2 % zugelegt. Dieser Aufwärtstrend hat viele dazu veranlasst, den TON-Krypto zur Diversifizierung ihres Portfolios zu kaufen. Nach der Toncoin-Preisprognose, kann er 2023 einen Höchstpreis von 2,83 $ erreichen.

Everlodge (ELDG) soll NFT-gesicherte Kredite ermöglichen

Copy link to section

Everlodge wird eine Blockchain-basierte Immobilienplattform sein. Die Plattform wird die Blockchain-Technologie mit Investitionsmöglichkeiten in Immobilien verbinden.

Wenn zum Beispiel eine 3 Mio. $-Villa in Miami für einen bestimmten Investor unmöglich zu kaufen war, würde die Everlodge-Plattform sie zugänglich machen. Die Immobilie wird digitalisiert und dann als NFT geprägt.

Dann werden 30.000 Fragmente ausgespuckt. Jedes Fragment ist 100 $ wert. So kann jeder ohne großes Startkapital in die Branche einsteigen.

Mit dem Wert der Immobilie steigt auch der Preis der NFT. Das Herzstück ist der native Token, der für Rabatte und Belohnungen verwendet wird. Die Inhaber können ihn auch für ein passives Einkommen einsetzen.

Nutzer, die Miteigentümer von Immobilien auf dem Marktplatz sind, können diese auch als Sicherheit für kurz- bis mittelfristige Kredite verwenden.

Der Vorverkauf macht große Fortschritte, während er vor kurzem in Phase 4 eingetreten ist. Derzeit wird es zu einem Preis von nur 0,019 $ gehandelt. Das Interesse der Investoren ist gestiegen, da die ELDG-Kryptowährung den frühen Investoren bereits eine Rendite von 90 % beschert hat. Bei dieser Rate gehen Analysten davon aus, dass der Wert bei der Markteinführung um das 50-fache ansteigen kann. Weitere Informationen über den Everlodge (ELDG) Vorverkauf finden Sie unter https://www.everlodge.io/ oder auf Telegram: https://t.me/everlodge.