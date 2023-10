Vitalik Buterin erklärt, warum normale Menschen Kryptomöglicherweise nicht verwenden

Laut Vitalik Buterin besteht die größte Herausforderung bei Kryptowährungen heute darin, dem Durchschnittsbürger Zugang zu gewähren und sicherzustellen, dass er in der Kette einen Wert findet. Und damit finanzielle Inklusion stattfinden kann, müssen Dezentralisierung und Integration in den täglichen Gebrauch möglich sein.

Andernfalls könnte der normale Mensch in Afrika, Asien oder Lateinamerika nicht von den Innovationen profitieren, die mit der Krypto- und Blockchain-Entwicklung einhergehen.

Der Äther Der Mitbegründer teilte diese Gefühle während einer breit angelegten Veranstaltung Interview mit CNBC.

Mitbegründer von Ethereum über die Einführung von Kryptowährungen durch „normale Leute“

Laut Buterin können reguläre Nutzer nur dann von der Kryptowährung profitieren, wenn die damit verbundenen Kosten möglichst gering sind. Abgesehen davon, dass Menschen von herkömmlichen Finanztransaktionen abgehalten werden, die unerschwinglich teuer sind, werden niedrige Kosten auch dafür sorgen, dass Menschen Kryptowährungen für tägliche Zahlungen nutzen können.

„Wir müssen es tatsächlich möglich machen, Ethereum-Zahlungen so abzuwickeln, dass die Transaktionsgebühr weniger als fünf Cent pro Transaktion beträgt; auf eine Weise, bei der das Erlebnis nicht schlecht ist und in 2,3 % der Fälle zufällig scheitert; so dass Sie einen Ph.D. benötigen. in den Ethereum-Wissenschaften, um tatsächlich herauszufinden, was vor sich geht“, sagte er gegenüber CNBC.

Buterins Kommentare kamen, als die durchschnittlichen Gebühren für Ethereum auf den Tiefststand von 1,15 US-Dollar im Jahr 2023 fielen, und dies geschah inmitten eines Anstiegs der On-Chain-Aktivitäten.

Für Branchenbeobachter bedeutet ein Rückgang der Transaktionsgebühren nicht nur günstige Zahlungen für Waren und Dienstleistungen, sondern auch den Zugang und die Interaktion mit dezentralen Anwendungen und anderen Plattformen über die Blockchain hinweg, einschließlich NFTs, DeFi und Web3.

Zu den spezifischen Sektoren, die eine zunehmende Krypto-Akzeptanz verzeichnen, gehört der online Casino Raum fällt auf. Die weltweite Glücksspielbranche hatte zu Beginn des Jahres einen Wert von über 280 Milliarden US-Dollar und wird bis Ende 2023 voraussichtlich um 6,7 % wachsen. Dieses Wachstum spiegelt sich in der zunehmenden Unterstützung für Krypto-Glücksspiele wider, wobei täglich fast 3 Millionen US-Dollar an Wetten in Bitcoin getätigt werden und andere Kryptowährungen.

Abgesehen von der Dezentralisierung und den kostengünstigen Transaktionen gehören zu den weiteren Merkmalen, die dazu geführt haben, dass immer mehr Glücksspiel- und Spielplattformen Kryptowährungen akzeptieren, Anonymität und Privatsphäre, sofortige Transaktionen und Zugänglichkeit.

Was sagte Buterin ca. zentralisierte Börsen?

Der Austausch von Kryptowährungen spielt eine entscheidende Rolle bei der allgemeinen Einführung von Kryptowährungen, betonte Buterin und wies darauf hin, dass diese Plattformen es auch technisch nicht versierten Personen leicht machen, Kryptowährungen zu kaufen, zu senden und zu empfangen.

Buterin ist jedoch der Ansicht, dass zentralisierte Einheiten im gesamten Raum unverhältnismäßig dominant geworden sind und sowohl die Börsen als auch diejenigen, die sie betreiben, wahrscheinlich anfällig für Druck werden. Dies kann extern sein oder durch korrupte Entitäten verursacht werden erzählt MacKenzie Sigalos von CNBC.

Laut Buterin können Kryptowährungen weltweit mehr Anklang finden, wenn sie sich von zentralisierten Einheiten, einschließlich Depotplattformen, entfernen.

In Bezug auf seinen Besuch in Argentinien im Jahr 2021 bemerkte er, wie leicht er „Coffeeshops fand, ohne danach zu suchen“. Diese Unternehmen akzeptierten Bitcoin und Ether. Eines haben jedoch fast alle gemeinsam: Sie alle nutzten Binance, die gemessen am Handelsvolumen größte Krypto-Börse der Welt. Obwohl er die entscheidende Rolle der CEX-Plattformen anerkennt, glaubt er, dass Krypto eine stärkere Dezentralisierung anstreben muss. Anstatt sich auf „vertrauenswürdige“ zentrale Vermittler zu verlassen, muss seiner Meinung nach Krypto in der Kette stattfinden – und so, so Buterin, werde dieser normale Mensch auf der ganzen Welt Wert finden.