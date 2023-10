Anleger stürzen sich auf den Dogecoin-Konkurrenten NuggetRush, bevor der Preis um 20 % steigt

Es gibt ein Echo in der Krypto-Investment-Community. Die Anleger haben es eilig, nicht um Dogecoin zu kaufen, sondern um das immense Potenzial eines Dogecoin-Konkurrenten namens NuggetRush ($NUGX) zu entdecken.

Die Anleger springen auf den NuggetRush-Zug auf, weil sie sein großes Potenzial erkannt haben. Da die erste Vorverkaufsrunde einen Preisvorteil bietet, strömen die Anleger in Scharen, um diese einmalige Gelegenheit zu nutzen.

Vorverkauf von NuggetRush: Dogecoin-Konkurrent

Der Vorverkaufserfolg von NuggetRush ist ein Beweis für die wachsende Anerkennung von Play-to-Earn (P2E)-Gaming als die Zukunft der Kryptowährung. Dieses einzigartige Spielkonzept, das den Spielern reale Belohnungen und Möglichkeiten bietet, könnte als eine der besten Krypto-Investitionen angesehen werden, die es derzeit gibt.

Der P2E-Ansatz von NuggetRush ermöglicht es den Spielern, virtuelle Assets zu erstellen und trendige NFTs zu sammeln, die gegen greifbare Assets wie Gold eingetauscht werden können, wodurch ein immersives Spielerlebnis mit echtem Wert geschaffen wird.

NuggetRush hat mit seinem verlockenden DeFi-Coin-Preisanstieg zwischen den Vorverkaufsrunden die Aufmerksamkeit scharfsinniger Anleger auf sich gezogen, die über traditionelle Kryptowährungen wie Dogecoin hinausschauen. Der native Token von NuggetRush, NUGX, bietet eine Reihe von attraktiven Funktionen, die ihn in der Kryptolandschaft hervorheben.

Der Vorverkauf bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit. Mit einem anfänglichen Preis von nur 0,01 $ pro Token in Runde 1 können sich frühe Käufer diesen Top-Krypto-Coin sichern, bevor der Preis in Runde 2 um 20 % auf 0,012 $ steigt.

Ein herausragendes Merkmal ist das NFT-Staking, das es den Nutzern ermöglicht, eine bemerkenswerte jährliche Rendite von bis zu 20 % zu erzielen. Dies bietet Token-Inhabern die Möglichkeit, ihren Bestand passiv zu vergrößern und gleichzeitig aktiv am Netzwerk teilzunehmen.

Darüber hinaus dient NUGX als Governance-Token von NuggetRush und gibt der Community ein Mitspracherecht bei Entscheidungsprozessen. Dies gibt den Token-Inhabern die Möglichkeit, die Zukunft dieses neuen DeFi-Projekts zu gestalten und sicherzustellen, dass es mit ihrer kollektiven Vision übereinstimmt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Kryptowährungen bietet NUGX einen einzigartigen Vorteil: Es fällt keine Kauf- oder Verkaufssteuer an. Dieses steuerfreie Merkmal macht ihn zu einer Top-Kryptowährung, die es Anlegern ermöglicht, ohne zusätzliche Kosten zu handeln und Transaktionen durchzuführen.

Stärkung des Vertrauens: NuggetRushs unnachgiebiges Engagement für Sicherheit

Die Sicherheit hat bei NuggetRush oberste Priorität, was sich in der akribischen Herangehensweise an die Entwicklung des Projekts zeigt.

Der Smart Contract, der NUGX zugrunde liegt, wurde einer umfassenden Prüfung durch SolidProof unterzogen, einem angesehenen Namen im Bereich der Blockchain-Sicherheit. Diese Prüfung bescheinigt die Vertrauenswürdigkeit des Vertrags und minimiert das Risiko von Schwachstellen, wodurch das Vertrauen in die Zuverlässigkeit dieses Tokens gestärkt wird.

Dogecoin hingegen ist ursprünglich ein Meme-Coin und wurde in erster Linie zum Spaß und als Trinkgeld geschaffen. Während er von der Sicherheit der breiteren Blockchain-Technologie profitiert, auf der er läuft, hat er nicht das gleiche Niveau an spezialisierten Sicherheitsaudits und Funktionen wie NuggetRush. Es bietet auch keine Governance- oder Staking-Funktionen in der gleichen Weise.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Sicherheitsfunktionen von NuggetRush umfassender und maßgeschneidert sind, um die Benutzererfahrung zu verbessern und gleichzeitig das Risiko zu minimieren.

Schlussfolgerung

Alle oben genannten Merkmale tragen gemeinsam zur Attraktivität von NUGX bei und machen ihn zu einer Top-Krypto-Coin sowohl für Krypto-Enthusiasten als auch für Anleger. Für diejenigen, die nach einem Governance-Token mit hohen Staking-Belohnungen, niedrigen Gebühren und einer starken Betonung der Sicherheit suchen, könnte NuggetRush eine gute Wahl sein. Für weitere Informationen rund um die NUGX besuchen Sie die Vorverkaufsseite von NuggetRush.