Pi Network stellt Staked Direct Messages in seiner Chat-Plattform vor

Pi Network, der weithin beliebte Entwickler von Pi Coin, hat am Dienstag einen wichtigen Meilenstein angekündigt. In einer Erklärung führte das Unternehmen Staked Direct Messages in der Chat-Anwendung der Plattform ein.

Pi Network führt Staked Messages ein

Copy link to section

Die neue Funktion ermöglicht es Pi Network-Mitgliedern, die im Volksmund als Pioniere bezeichnet werden, jede Person im Ökosystem über Direktnachrichten zu erreichen. Sie tun dies, indem sie ihre Pi-Coin einsetzen und so einen Nutzen für die Kryptowährung schaffen.

Pi Network, das 2019 gegründet wurde, hat sein Ökosystem in den letzten Jahren ausgebaut. Sie haben bereits den Pi Browser eingeführt, der von Millionen von Menschen heruntergeladen wurde.

Vor kurzem wurde das Fireside Forum, ein soziales Netzwerk im Ökosystem, gestartet. Das Social-Media-Netzwerk nutzt die Pi-Coin, um sichere Interaktionen auf der Plattform zu gewährleisten. Nach Angaben der Entwickler hat die Plattform seit ihrem Start vor einigen Monaten stark an Popularität gewonnen. In einer Erklärung sagte Dr. Chengdiao Fan, einer der Mitbegründer:

Staked DMs ist der Versuch von Pi Network, dieses Bedürfnis zu befriedigen, indem es den Mitgliedern der Pi Network-Community ermöglicht, einander direkt auf einer Eins-zu-Eins-Basis Nachrichten zu senden. Und dank seines Web3-Mechanismus, der konstruktive Verbindungen signalisieren und gleichzeitig unerwünschte Kommunikationen eindämmen soll, kann es letztlich die DM-Spamming-Probleme lösen, die bei Web2-Plattformen üblich sind, und gleichzeitig mehr Zugänglichkeit ermöglichen.

Das Wachstum des Ökosystems von Pi Network

Copy link to section

Zusätzlich zu seinem Browser und dem Fireside Forum bietet Pi Network Entwicklern durch seine Hackathons auch Anreize, Anwendungen in seinem Ökosystem zu entwickeln. Entwickler haben Apps in Schlüsselindustrien wie soziale Medien, dezentralisierte Finanzen und sogar Spiele entwickelt.

Zunächst einmal ist Pi Network eine Kryptowährung, die die Branche revolutionieren will. Dies geschieht durch die Vereinfachung der Art und Weise, wie Menschen digitale Währungen generieren. Im Gegensatz zu Bitcoin, für dessen Mining hochentwickelte Computer erforderlich sind, können Pi-Nutzer das Mining mit jedem Smartphone durchführen.

Pi Network ist im Laufe der Jahre unglaublich populär geworden. Seine Anwendung wurde über 50 Millionen Mal für Android heruntergeladen, und seine Twitter-Plattform hat über 2 Millionen Follower. Im Gegensatz dazu hat Cardano 1,3 Millionen Follower, während Tron 1,4 Millionen hat.

Pi-Coin kann nicht ausgegeben oder in Fiat-Währungen umgewandelt werden, da der Coin in den letzten zwei Jahren in einem geschlossenen Mainnet war. Laut den Entwicklern wird dieses geschlossene Mainnet benötigt, da sie weiterhin die KYC im Ökosystem verifizieren wollen.