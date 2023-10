Die EU hat sich angeblich auf die Weitergabe von Krypto-Steuerdaten geeinigt, aber ist das gut für Shiba Memu?

Die Krypto-Regulierung holt den Sektor der digitalen Assets nach langer Unsicherheit ein. Das jüngste Beispiel sind die neuen Regeln für die Weitergabe von Krypto-Steuerdaten, die Beamte in der Europäischen Union am Dienstag beschlossen haben. Und das, obwohl Krypto-Assets weiter wachsen und Investoren in den Sektor strömen. Shiba Memu (SHMU), eine kommende Meme-Kryptowährung, ist eine davon. Seit dem Start des Vorverkaufs haben die Anleger SHMU im Wert von über 3,9 Mio. $ gekauft. Aber wie verändern die neuen Vorschriften die Investitionslandschaft?

Die neuen EU-Vorschriften der Eighth Directive on Administrative Cooperation (DAC8) zielen darauf ab, die Einhaltung der Krypto-Vorschriften zu verbessern. Die Regeln zwingen Kryptounternehmen dazu, Informationen über die Kryptobestände ihrer Kunden weiterzugeben. Die Daten werden automatisch an die Steuerbehörden gemeldet.

DAC8 wird 20 Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft treten. Die EU-Mitglieder schlugen die Regeln im vergangenen Jahr vor, um Schlupflöcher für den potenziellen Exodus von Assets unter Verwendung digitaler Assets zu schließen.

Die Regeln decken verschiedene Kryptos ab, wie Stablecoins, dezentrale Finanz-Token und Non-Fungible Token. Auch Erträge aus Kryptoprodukten wie Staking sind abgedeckt.

Die EU sagt, dass die neuen Regeln ihre wegweisende Verordnung über Markets in Crypto Assets (MiCA) ergänzen. Die neuen Regeln gelten auch für Finanzunternehmen in Bezug auf E-Geld und CBDCs.

Krypto-Regulierung und Shiba Memu

Es ist klar, dass die Regulierung eine unvermeidliche Entwicklung im Kryptobereich ist, wobei die EU-Vorschriften diesen Trend unterstreichen. Dies ist jedoch zu begrüßen, da die Branche lange Zeit einen Mangel an Sicherheit beklagt hat.

Ein positiver Aspekt der Krypto-Regulierung ist die gestiegene Nachfrage nach wertvollen und nützlichen Projekten. Dieser Vorteil wird dadurch erreicht, dass die Vorschriften den Sektor von Missbräuchen befreien und das Vertrauen in den Markt stärken. Infolgedessen werden qualitativ hochwertige Krypto-Projekte florieren.

Shiba Memu zeichnet sich als nachhaltiges Meme-Krypto-Projekt aus. Das Projekt zapft die Macht der KI an, um sich selbst zu vermarkten. Für viele Meme-Liebhaber ist dies willkommen. In der Meme-Landschaft fehlt diese Art von Projekten, die sich oft auf die Erwähnung durch Influencer verlassen, um an Zugkraft zu gewinnen.

Dank der KI lernt Shiba Memu ständig dazu und wird dadurch intelligenter und leistungsfähiger. Das Team geht davon aus, dass Shiba Memu den Meme-Rausch ausnutzen und populär werden wird. Dies wird es dem Token ermöglichen, den Anlegern einen hohen ROI zu bieten.

Ist Shiba Memu eine gute Investition?

Shiba Memu bezieht seinen Nutzen aus der KI, was ihn für Value-Investoren attraktiv macht. Im Gegensatz zu seinen Meme-Kollegen, die an Schwung verlieren, sobald ein bestehender Hype abebbt, kann sich Shiba Memu neu erfinden. Diese Eigenschaft ermöglicht es Shiba Memu, an Wert zu gewinnen und die Befürchtungen der Anleger bezüglich mangelnder Nachhaltigkeit zu widerlegen.

Frühe Unterstützer von Shiba Memu setzen auch auf die sozialen Elemente des Projekts. Shiba Memu verfügt über ein KI-Dashboard für die Interaktion mit seiner Community. Nutzer stellen Fragen und erhalten Feedback. Außerdem können sie sich auf dem Dashboard über die neuesten Trends in der kreativen Werbung informieren. Das soziale Engagement trägt dazu bei, dass das Projekt in Schwung bleibt und seinen Wert steigert.

Shiba Memu hat auch ein Staking-Programm. Dieses Produkt ermöglicht es Investoren, Geld zu verdienen und gleichzeitig zum Wachstum der Plattform beizutragen. Durch das Staking wird außerdem Liquidität für SHMU freigesetzt, so dass der Token nachhaltig an Wert gewinnt.

Es wird erwartet, dass Shiba Memu mit der Zeit an Zugkraft gewinnt und im Wert steigt. Frühe Investoren haben bereits die Meme-Stimmung genossen, da der Wert des Tokens täglich um 18 Uhr GMT steigt. Von einem anfänglichen Startpreis von 0,011125 $ ist Shiba Memu jetzt mit 0,034750 $ bewertet. Der Preis ist dreimal so hoch wie der ursprüngliche Preis, was den Anlegern enorme Gewinne beschert.

Sollten Sie diese Woche in Shiba Memu investieren?

Der Vorverkauf von Shiba Memu nähert sich seinem Ende, es bleiben nur noch 13 Tage. Sobald der Vorverkauf endet, werden die Anleger darauf warten, den Token an den Börsen zu kaufen. Heute zu investieren ist sinnvoll, da man günstige Token mit einer potenziellen Rendite von bis zu 10 Mal erhält.