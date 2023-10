Die Aktienkurse von Country Garden und Evergrande sind eingebrochen und haben in den letzten Jahren Milliarden von Dollar an Wert verloren. Der Aktienkurs von Evergrande stürzte auf 0,53 H$ ab, 97 % von seinem Allzeithoch. Ebenso ist die Aktie von Country Garden von ihrem Rekordhoch von 14,95 H$ auf 0,75 H$ zurückgegangen.

Chinas Immobilienmarkt bricht zusammen

China ist in den letzten Jahren schnell gewachsen, unterstützt durch seinen Immobilienmarkt, der mehr als ein Viertel des gesamten BIP ausmacht. Das Land baute Millionen Wohnungen und neue Städte, von denen einige heute noch leer stehen. Über 65 Millionen Wohnungen sind unbewohnt.

Chinas Kommunalverwaltungen erzielten beträchtliche Einnahmen durch den Verkauf von Grundstücken an Projektentwickler wie Evergrande und Country Garden. Gleichzeitig investierten Millionen Chinesen in den Immobilienmarkt.

In letzter Zeit ist die Branche jedoch zusammengebrochen. Die Immobilienpreise in China sind mit dem schnellsten Tempo seit Beginn der Aufzeichnungen eingebrochen. Infolgedessen mussten viele Menschen, die in die Branche investierten, einen Rückgang ihres Nettovermögens hinnehmen.

Schlimmer noch, viele Menschen, die ihre Einlagen bei chinesischen Entwicklern getätigt haben, haben bei dem Versuch einer Umstrukturierung fast ihr Geld verloren. Daher bedeutet all dies, dass Unternehmen wie Evergrande und Country Garden letztendlich zusammenbrechen werden.

Country Garden hat kürzlich die Zahlung einer Dollar-Anleihe versäumt, was die Möglichkeit eines möglichen Zusammenbruchs erhöht. Es warnte auch davor, dass die Verkäufe eingebrochen seien, da die Menschen weiterhin um die Zukunft des Unternehmens besorgt seien.

Die Anleihegläubiger von Country Garden haben nun das Gespräch gesucht, nachdem das Unternehmen eine Zahlung von 15 Mio. $ nicht geleistet hat. Die Gruppe, die PJT Partners angeheuert hat, schuldet dem Unternehmen 2 Mrd. $. Insgesamt hat das Unternehmen Verbindlichkeiten in Höhe von über 200 Mrd. $, einschließlich der Zahlungen von Kunden.

Evergrande hingegen wird seit 2021, als es zum ersten Mal zahlungsunfähig wurde, am Leben gehalten. Seitdem hat das Unternehmen in den USA Konkurs angemeldet, um sein Vermögen zu schützen. Außerdem hat es mehrere Anleihen nicht bezahlt.

Wie geht es weiter mit den Aktien von Country Garden und Evergrande?

Country Garden- und Evergrande-Chart via TradingView

Die Aktienkurse von Evergrande und Country Garden sind in den letzten Jahren stark gefallen. Damit sind sie nicht die Einzigen, denn der chinesische Immobilienindex ist auf ein Rekordtief gestürzt. Daher könnten einige Anleger versuchen, den Rückgang zu nutzen, in der Hoffnung, dass sich diese Aktien langfristig wieder erholen werden.

Die traurige Realität ist, dass diese Aktien aufgrund der weltweit steigenden Zinssätze und des starken Umsatzrückgangs vor einer großen Herausforderung stehen. Sie haben außerdem Tausende von unvollständigen Projekten, an denen sie arbeiten müssen.

In diesem Fall besteht die einzige Hoffnung darin, dass Peking sein Geld zur Rettung dieser Unternehmen einsetzt. Dies ist aufgrund der sich verlangsamenden chinesischen Wirtschaft und der Höhe des benötigten Geldes höchst unwahrscheinlich. Zusammen haben Country Garden und Evergrande Verbindlichkeiten in Höhe von über 500 Mrd. $. Evergrande hat Schulden in Höhe von 340 Mrd. $, Country Garden in Höhe von 200 Mrd. $.

Schlimmer noch, diese Firmen haben einen Haufen von Offshore-Anleihen, die auf Dollar lauten. Diese Situation hat sich noch verschlimmert, seit sie ihre Geschäfte in Renminbi abwickeln, der gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren hat. Country Garden hält 11 Mrd. $ dieser Schulden.

Während die Aktienkurse von Country Garden und Evergrande auf ihre Rekordtiefs gefallen sind, besteht also noch Raum für weitere Schwäche.