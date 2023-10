Chinesische Aktien stecken in großen Schwierigkeiten, da die Probleme im Immobiliensektor andauern. Der genau beobachtete Shanghai Composite Index stürzte am Freitag auf 2.983 ab, den niedrigsten Stand seit November letzten Jahres. Von seinem Höchststand in dieser Woche ist er um mehr als 12 % abgestürzt.

Ebenso brach der China A50-Index am Freitag auf 11.750 ein, den niedrigsten Stand seit November. Außerdem ist er gegenüber dem bisherigen Jahreshoch um 18 % abgestürzt. Diese Preisbewegung signalisiert, dass sich die Anleger zunehmend Sorgen um die chinesische Wirtschaft machen.

Chinas Immobilienindex stürzt ab

Die chinesische Wirtschaft ist mit zahlreichen Gegenwinden konfrontiert, die den Aktienmarkt stark nach unten gedrückt haben. Die größte Herausforderung besteht darin, dass der Immobiliensektor, der sein wichtigster Treiber ist, die schlimmste Phase aller Zeiten durchlebt.

China's benchmark Shanghai Composite Index has hit a new year-to-date low despite Beijing's efforts to prop up the stock market as investors worry more about the troubled property sector. https://t.co/OdGOPds50n — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) October 19, 2023

Diese Probleme wurden nach dem Zusammenbruch von Evergrande im Jahr 2021 offengelegt. Das Unternehmen, dessen amerikanisches Geschäft Insolvenz anmeldete, steht kurz vor dem Zusammenbruch. Der CEO und Gründer steht faktisch unter Hausarrest, nachdem die Behörden vermuteten, dass er sein Vermögen ins Ausland verlagerte.

Country Garden, ein weiterer in Schwierigkeiten geratener Entwickler, warnte kürzlich, dass seine Umsätze eingebrochen seien. Es war nun nicht in der Lage, seine Dollaranleihen zurückzuzahlen. Zusammen haben Country Garden und Evergrande eine Gesamtverbindlichkeit von fast 500 Milliarden $. Auch anderen kleineren Immobilienunternehmen geht es nicht gut.

Die Herausforderung für China besteht darin, dass der Immobiliensektor der wichtigste Teil der Wirtschaft ist und über ein Viertel der Produktion ausmacht. Während die meisten Amerikaner an der Börse investieren, investieren die Chinesen ihr Kapital in Immobilien.

China verzeichnet auch weniger ausländische Direktinvestitionen, da die Spannungen mit westlichen Ländern wie den Vereinigten Staaten nachlassen. Die neuesten Daten zeigen, dass Chinas ausländische Direktinvestitionen auf den niedrigsten Stand seit über 25 Jahren gefallen sind. Die ausländischen Direktinvestitionen gingen in den ersten acht Monaten des Jahres um 5 % zurück.

Am wichtigsten ist, dass ausländische Investoren ihre Bestände an chinesischen Aktien abstoßen. In einer Mitteilung warnten Analysten von Morgan Stanley, dass sich die Exits auf insgesamt über 25 Milliarden $ belaufen, ein beispielloses Niveau. Die Analysten warnten davor, die Baisse bei chinesischen Aktien auszunutzen.

Prognose für den China A50-Index

China A50-Index- Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der China A50-Index in den letzten Monaten im freien Fall befindet. Vor kurzem fiel er unter die wichtige Unterstützungsmarke bei 12.245 Punkten, dem Tiefststand vom 1. Juni. Dieser Kurs lag auch an der Unterseite des absteigenden Dreiecksmusters.

Der China A50-Index ist ebenfalls unter die 50- und 100-Tage-Exponential Moving Averages (EMA) eingebrochen. Der Relative Strength Index (RSI) ist auf das überverkaufte Niveau abgestürzt.

Daher sind die Aussichten für den China A50 – und den Shanghai-Index – bei steigenden Risiken rückläufig. Sollte dies der Fall sein, liegt das nächste wichtige Ziel für den A50-Index bei 11.140, dem Tiefststand vom November letzten Jahres.