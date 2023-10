Vorverkauf von Shiba Memu nähert sich 4 Mio. $, da Bitcoin-ETF-Optimismus die Kryptomärkte antreibt

Der Kryptomarkt begann diese Woche mit einem Aufwärtstrend, da der Optimismus über einen Spot-Bitcoin-ETF gestiegen ist. Der führende digitale Coin nach Marktkapitalisierung überwand die Hürde bei 31.000 $ und erreichte innerhalb weniger Minuten Werte über 34.000 $.

Bitcoin wurde bei Redaktionsschluss bei 34.023 $ gehandelt und legte innerhalb des letzten Tages um über 10 % zu. Im Vergleich zur Vorwoche und im Vormonat stieg er um 20 % bzw. 30 %.

BTC Monatschart auf Coinmarketcap

In der Zwischenzeit katalysierten die jüngsten Preisbewegungen einen Aufwärtstrend auf dem Gesamtmarkt, wobei die Marktkapitalisierung der Kryptowährungen auf 1,25 Bio. $ anstieg. Analysten führten den anhaltenden Aufwärtstrend auf das gestiegene Handelsvolumen und das Interesse an der ETF-Genehmigung zurück.

Die derzeitige Marktstimmung bestätigt das Vertrauen der Anleger, da sich digitale Assets auf das Ende des langen Winters in diesem Sektor vorbereiten. So zieht beispielsweise die einzigartige Meme-Coin Shiba Memu in der Vorverkaufsphase weiterhin Investitionen an und hat fast 4 Mio. $ aufgebracht.

Das Shiba Memu-Projekt hat 3.997.775 $ gesammelt, was auf ein großes Vertrauen in diese KI-basierte Kryptowährung hinweist. Die Meme-Coin hat aufgrund ihrer Einzigartigkeit im Vergleich zu anderen Meme-Cryptos ein erhöhtes Interesse erfahren.

Shiba Memu nutzt KI, um sich in verschiedenen sozialen Foren zu vermarkten, was wahrscheinlich zu exponentiellen Preissteigerungen führt. Die Community ist nach wie vor begeistert von diesem Projekt, und die Vorverkaufsphase bestätigt dies. Darüber hinaus herrscht bei den Anlegern aufgrund der anhaltenden Hausse an den Märkten ein FOMO bezüglich der potenziellen Gewinne von Shiba Memu.

Sollten Sie in Shiba Memu investieren?

Shiba Memu bleibt ein besonderes Projekt innerhalb der Meme-Coins und des Krypto-Sektors. Das Projekt will erforschen, wie KI Blockchain-Projekten helfen kann, Transparenz, Autarkie und höhere Renditen zu gewährleisten. Das ist anders als bei anderen Meme-Coins, die auf den Hype von Prominenten und Influencern angewiesen sind.

Das Shiba-Memu-Projekt kann renommierte Meme-Token in Bezug auf Marktkapitalisierung und Rentabilität übertreffen. Die Roadmap des Altcoins umfasst beeindruckende Entwicklungen, von der Einführung des SHMU-Tokens im 4. Quartal 2024 bis zur Expansion in neue Märkte im 2. Quartal 2025.

Darüber hinaus wird Shiba Memu den Trends im gesamten Kryptowährungssektor folgen. Analysten für digitale Coins sind der Meinung, dass die aktuelle Situation in der Branche auf das Potenzial für neue Höchststände hindeutet.

Kryptowährungen profitieren von der aktuellen Begeisterung für Spot-Bitcoin-ETFs. Diese ETFs werden mehrere Finanzriesen, darunter BlackRock und Fidelity, in den Markt bringen und beeindruckende Wertsteigerungen katalysieren.

JUST IN:



BlackRock is allegedly buying a lot of Bitcoin in preparation for ETF listing. — Whale (@WhaleChart) October 24, 2023

Außerdem hat die US-Notenbank eine Pause bei der Zinserhöhung angedeutet. Das könnte Risikoanlagen zugute kommen. Die bevorstehende Halbierung des BTC wird ebenfalls zu einem Anstieg der führenden Kryptowährung führen.

Der Kryptomarkt weist einen positiven Ausblick auf und scheint für längere Aufwärtsbewegungen bereit zu sein. In der Zwischenzeit bleiben die Anleger optimistisch für Shiba Memu. Der Token wird angesichts seiner KI-Anbindung, seines Nutzens und der bevorstehenden Entwicklungen der SHMU-Entwickler inmitten einer breit angelegten Rallye wahrscheinlich eine Outperformance verzeichnen.

Der Preis von SHMU steigt täglich um 18 Uhr GMT. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels lag er bei 0,036100 $. Weitere Informationen über das Projekt finden Sie auf seiner Website.