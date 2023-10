Was treibt die Begeisterung der Anleger für BorroeFinance gegenüber XRP und Dogecoin an?

Obwohl Ripple seinen Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC zu gewinnen scheint, halten Anleger und Unternehmen immer noch Abstand von $XRP. In ähnlicher Weise verzeichnete Dogecoin (DOGE) Anfang des 4. Quartals 2023 eine nachlassende Begeisterung der Anleger. Im Moment sagen die Anleger, dass BorroeFinance ($ROE) eine der besten Kryptowährungen zum Kauf sein könnte.

Schauen wir uns an, was Experten über diese Token sagen, und prüfen wir diese Behauptung.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

BorroeFinance ($ROE): Web3-Unternehmen erwarten eine neue Fundraising-Plattform

Copy link to section

BorroeFinance ist ein KI-gestützter Fundraising-Marktplatz, der es Web3-Teilnehmern und Content-Erstellern ermöglicht, durch den Verkauf ihrer zukünftigen digitalen Einnahmen sofort Geld zu sammeln. BorroeFinance ermöglicht es Ihnen, Ihre zukünftigen Abonnements, Lizenzgebühren, Rechnungen und digitalen Zahlungen in NFTs zu erstellen und sie zu ermäßigten Preisen an unterstützende Communities zu verkaufen.

Um die Sicherheit von BorroeFinance zu gewährleisten, hat BlockAudit die Plattform getestet und verifiziert, was bedeutet, dass sie vor Hacks und Exploits sicher ist. Außerdem hat BorroeFinance ($ROE) kürzlich seine Smart-Contract-Adresse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dieser Schritt wird wahrscheinlich dazu beitragen, die Transparenz zu fördern und Vertrauen für das BorroeFinance ($ROE)-Projekt aufzubauen.

BorroeFinance ($ROE) befindet sich in der zweiten Vorverkaufsphase und der Token wird für 0,015 $ verkauft. Nach Abschluss aller Vorverkaufsphasen wird $ROE auf dem Mainstream-Kryptomarkt verfügbar sein. Es besteht die Aussicht, dass Web3-Unternehmen über diese Plattform auf Sofortkredite zugreifen können, was BorroeFinance und seinem nativen $ROE-Token große Aufmerksamkeit verschafft.

Ripple-Zahlungen: Roblox dementiert Social-Media-Gerüchte

Copy link to section

Am 16. Oktober 2023 twitterte BitPay (eine Zahlungsplattform für Top-Krypto-Coins), dass Web3-Spieler jetzt $XRP-Tokens für Xsolla-Zahlungen in unterstützten Spielen wie Roblox verwenden können.

Roblox hat das Social-Media-Gerücht jedoch dementiert und erklärt, dass noch keine XRP-Zahlungen für die Plattform hinzugefügt wurden. Bitpay löschte den Beitrag kurz darauf und ihr CMO Bill Zielke bestätigte, dass „der Tweet einen Fehler enthielt“.

Diese Social-Media-Saga hatte keinen großen Einfluss auf den $XRP-Preis und $XRP legte in der vergangenen Woche nur um 0,68 % zu. Am 11. Oktober wurde $XRP bei 0,4864 $ gehandelt. Bis zum 18. Oktober stieg der XRP-Wert auf 0,4897 $, was die Anleger dazu veranlasste, nach profitableren Token zu suchen.

Laut Analysten wird es bei $XRP im 4. Quartal 2023 aufgrund anhängiger Gerichtsverfahren mit der SEC möglicherweise keinen massiven Preisanstieg geben.

Dogecoin leidet im 4. Quartal 2023 unter einem sinkenden Anlegerinteresse

Copy link to section

Kürzlich twitterte IntoTheBlock (eine der besten Kryptowährungsanalyseplattformen), dass “der 7-Tage-Durchschnitt der täglichen Transaktionen von Dogecoin ($DOGE) jetzt bei 37.300 liegt” (Stand: 11. Oktober 2023).

Diese Zahl ist von Bedeutung, da der wöchentliche Durchschnitt der täglichen Transaktionen von Dogecoin (DOGE) vor vier Monaten (Juni) bei 2,1 Millionen lag. Damals gab es Spekulationen, dass Elon Musk DOGE als Zahlungsmittel auf X akzeptieren könnte.

Als Folge dieses Rückgangs verlor $DOGE im Oktober 5,31 %. Am 1. Oktober wurde der Token bei 0,06249 $ gehandelt. Anschließend fiel er in weniger als drei Wochen auf 0,05898 $. Experten zufolge wird Dogecoin seinen Abwärtstrend bis zum Jahresende beibehalten, wenn das mangelnde Interesse der Anleger andauert.

Sie können mehr über BorroeFinance erfahren, indem Sie den Vorverkauf von BorroeFinance besuchen oder der Telegram-Gruppe beitreten.