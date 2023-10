Der Preis von Solana (SOL) setzte seine jüngste Erholung fort, als Sam Bankman-Fried (SBF) Stellung bezog und mehr Entwickler in das Ökosystem wechselten. SOL erreichte in dieser Woche einen Wert von 34 $ und damit den höchsten Stand seit Oktober 2022. Seit dem Tiefststand in diesem Jahr ist der Preis um mehr als 402 % gestiegen, was SOL zu einem der besten Performer in der Branche macht.

IoTeX integriert sich mit Solana

Solana erlebte in diesem Jahr ein großes Comeback, während die Anleger nach dem Zusammenbruch von FTX und Alameda Research weitermachten. Deren Zusammenbruch war bemerkenswert, da das SBF-Imperium viele SOL-Token besaß.

Nun gibt es immer noch Befürchtungen, dass der FTX Estate bald Millionen von SOL-Token auf den Markt werfen wird. Kürzlich beschloss der Estate jedoch, Token im Wert von über 122 Mio. $ einzusetzen, um den größtmöglichen Wert zu erzielen.

Gleichzeitig verzeichnet Solana nach wie vor starke Integrationen unter den Entwicklern. Die jüngste Integration erfolgte mit IoTeX, einer führenden Plattform, die sich auf das Internet of Things (IoT) konzentriert.

Im Rahmen dieser Integration wird Solana das Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) von IoTeX betreiben, das an der Schnittstelle zwischen der physischen und der Kryptoindustrie liegt. Dazu werden Token-Anreize genutzt, um ein von der Community getragenes Infrastrukturnetzwerk einzurichten und zu unterhalten. Dies geschieht mit Hilfe von W3bstream, einer überprüfbaren Off-Chain-Compute-Infrastruktur-Plattform.

IoTeX schließt sich anderen Akteuren an, die Solana in den letzten Monaten angenommen haben. Eines davon ist Helium, ein Netzwerk, das dezentrale Hotspots auf der ganzen Welt bereitstellt.

Solana verfügt immer noch über ein aktives DeFi-Ökosystem. Daten zeigen, dass sein DeFi-Ökosystem einen Total Value Locked (TVL) von über 378 Mio. $ hat. Auf dem Höhepunkt verfügte das Unternehmen über ein Vermögen in Milliardenhöhe, da die Anleger seine hohen Geschwindigkeiten und niedrigeren Transaktionskosten bejubelten. Die größten Akteure auf den DeFi-Plattformen von Solana sind Marinade Finance, Jito und Solend.

Preisprognose für Solana

SOL-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der SOL-Kryptopreis in den letzten Monaten stark erholt hat. Mittlerweile ist er auf den höchsten Stand seit Oktober letzten Jahres gestiegen. Der aktuelle Preis von 32,58 $ ist insofern von Bedeutung, da er am 14. Juli ebenfalls den höchsten Stand darstellte.

Solana ist über die 50- und 100-Tage Arnaud Legoux Moving Averages (ALMA) gestiegen. Am wichtigsten ist, dass er ein Cup-and-Handle-Muster gebildet hat, was ein Aufwärtssignal ist.

Der MACD und der Relative Strength Index (RSI) haben sich auf das überkaufte Niveau bewegt. Daher wird der Solana-Preis wahrscheinlich weiter steigen, während Käufer den wichtigsten Widerstandspunkt bei 40 $ anpeilen. Die Alternative ist ein Preisrückgang auf die wichtige Unterstützung bei 25,28 $, dem höchsten Stand vom 15. August.