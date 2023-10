Wiederaufleben von Memecoins weckt das Interesse an Pepe, Floki & Shiba Memu

Memecoins haben in den letzten Wochen einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt, als der Kryptomarkt einen Aufwärtstrend verzeichnete, der durch die positive Stimmung rund um die Top-Kryptowährung Bitcoin katalysiert wurde.

In der Zwischenzeit kaufen Investoren, die auf das nächste große Meme-Projekt setzen wollen, aggressiv Shiba Memu (SHMU). Der Vorverkauf des neuen Memecoins hat im vergangenen Monat inmitten der Kryptogewinne vom Oktober großes Interesse geweckt.

Pepe und Floki steigen im Zuge der Memecoin-Rallye in die Höhe

Memecoins haben nach der erneuten negativen Stimmung in der gesamten Kryptowelt im Sommer eine Tracht Prügel bezogen. Die Bitcoin-Rallye zu Beginn dieser Woche hat jedoch dazu geführt, dass viele Gewinne in den Altcoin-Markt umverteilt wurden, wobei Pepe und Floki zu den größten Nutznießern gehörten, während die Stimmung rund um Meme-Tokens positiv war.

Mit Stand vom 28. Oktober ist der Memecoin-Markt in der vergangenen Woche um 20 % gestiegen, und Pepe (PEPE) und Floki (FLOKI) waren die besten Performer. Die beiden Token übertrafen Dogecoin und Shiba Inu und die meisten Top-100-Altcoins mit parabolischen Aufwärtsbewegungen von 79 % bzw. 84 %.

Obwohl es abzuwarten bleibt, wie sich die Dinge vor einem erwarteten Bullenmarkt entwickeln, ist die Meme-Renaissance ein Signal, dass dieser Krypto-Bereich hier ist, um zu bleiben. Diese Anziehungskraft könnte vielleicht ihre neuesten Wurzeln in Shiba Memu finden.

Was ist Shiba Memu?

Was Meme-inspirierte Projekte angeht, so ist Shiba Memu das neueste, das sich von der Masse abheben möchte. Viele Token bieten einfach eine Nachahmung eines Hundes oder Frosches an, aber das ist nicht Shiba Memu. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie versucht das Projekt, ein autarkes Marketing-Kraftwerk zu schaffen.

Etwa 85 % der 1 Milliarde SHMU-Tokens sind im Vorverkauf verfügbar, da das Team frühen Investoren eine Chance bieten möchte.

Was die Funktionsweise des Projekts angeht, ist die Strategie einfach: ein KI-Dashboard anzapfen, um das größte KI-Meme zu schaffen. Die Plattform wird durch natürliche Sprachverarbeitung, prädiktive Analytik, Stimmungsanalyse sowie Bild- und Videoerkennung unterstützt.

Damit zielt Shiba Memu darauf ab, jede Marketingmöglichkeit auf die Förderung des nativen SHMU zuzuschneiden und es 24/7 auf den Markt zur Verfügung zu stellen.

Im Gegensatz zu den meisten Meme-Tokens wird erwartet, dass die Community-Traktion für dieses Projekt unabhängig von dem sporadischen Hype ist, der mit Nachrichtenereignissen und Influencer-Aktivitäten einhergeht. Viele Meme-Token verfolgen diese Art von Engagement und das Ergebnis sind massive Stimmungsschwankungen, die sich auf den Preis auswirken, wenn die prominenten Validierungen nachlassen.

Sollten Sie Shiba Memu kaufen, während sich der Vorverkauf dem Ende zuneigt?

Analysten haben unterschiedlich vorausgesagt, dass Bitcoin an der Schwelle zu einem fünften Bullenmarkt steht. Eine Vorhersage besagt, dass BTC bis Ende 2024 125.000 $ erreichen könnte.

Anleger, die sich bewusst sind, dass Kryptowährungen ein wilder Markt sind, der aber große Anlagemöglichkeiten bietet, gehen Positionen ein. Meme-Coins tauchen inmitten dieser Aussichten sowie großer Prognosen für KI-Aktien wieder auf, und Shiba Memu könnte sich als eines der bahnbrechenden Vorverkaufsprojekte erweisen.

Was ist der Reiz des Projekts? Wie bereits erwähnt, könnte es der neue Ansatz von Shiba Memu in Bezug auf Memenomics und die zusätzlichen Anreize für die Inhaber sein. Neben dem Staking und der Bereitstellung von Liquidität können die Inhaber von einem deflationären Mechanismus profitieren, der durch ein SHMU-Burn-Programm ergänzt wird.

Der SHMU-Preis könnte somit von einem massiven Kaufdruck profitieren, sobald er an den großen Kryptobörsen live geht. Laut der Roadmap (hier verfügbar) sollte dies im 1. Quartal 2024 der Fall sein. Aber Shiba Memu könnte schon heute ein großartiger Kauf sein, da die niedrigen Vorverkaufspreise mit möglichen parabolischen Gewinnen einhergehen, wenn die Kryptowährung wie erwartet in einen Bullenmarkt eintritt.

Der Countdown für den Token-Verkauf dauert nur noch drei Tage, d.h. die Möglichkeit, zu Vorverkaufspreisen zu kaufen, endet am 31. Oktober.