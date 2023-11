Der Preis von THORChain (RUNE) hat in den letzten Wochen einen spektakulären Aufwärtstrend erlebt. Der Token kletterte auf 2,86 $, den höchsten Stand seit dem 8. August. Vom niedrigsten Stand in diesem Jahr ist er um mehr als 290 % gestiegen, was ihn zu einer der leistungsstärksten Kryptowährungen der Welt macht.

Das offene Interesse an RUNE-Futures steigt

THORChain ist einer der größten Player im Cosmos-Ökosystem. Es handelt sich um eine DeFi-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, ihre nativen Assets zu tauschen, zu leihen und zu verdienen. Es erleichtert die native Vermögensabwicklung über gängige Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Avalanche.

THORChain wird aufgrund seiner beträchtlichen Renditen bei den Anlegern immer beliebter. Die neuesten Daten zeigen, dass die einseitige Rendite im Ökosystem für die meisten Coins wie USDT, USDC und ATOM über 15 % liegt.

Infolgedessen sind viele Anleger in das Netzwerk gewechselt. Im Oktober brach das Netzwerk Rekorde, indem es über 3 Mrd. $ an On-Chain-Transaktionen verarbeitete. Dies ist wichtig, da das Netzwerk allein im 3. Quartal ein Volumen von 2,3 Mrd. $ hatte. In diesem Zeitraum nahm es 3,38 Mio. $ an Gebühren ein. Dies bedeutet, dass THORChain bei den Nutzern an Zugkraft gewinnt.

Inzwischen ist das offene Interesse an THORChain-Futures in den letzten Monaten sprunghaft angestiegen. Die von CoinGlass zusammengestellten Daten zeigen, dass das offene Interesse auf über 53 Mio. $ angestiegen ist, der höchste Stand seit dem 2. Oktober. Der größte Teil dieses offenen Interesses kommt von Binance, gefolgt von Bybit, OKX und Bitget.

Das offene Interesse ist eine wichtige Kennzahl, die das Volumen der unbesetzten Positionen auf dem Terminmarkt anzeigt. Ein höherer Open Interest-Wert wird als positiv für eine Kryptowährung angesehen.

Preisprognose für THORChain

RUNE-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der RUNE-Preis in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befindet. In jüngster Zeit ist der Coin über die wichtige Widerstandsmarke bei 1,966 $ gestiegen, dem höchsten Punkt im Februar. Er hat sich auch über die psychologische Marke von 2 $ bewegt.

RUNE hat sich auch über den 50- und 100-Tage-EMA (Exponential Moving Averages) bewegt, was ein positives Zeichen ist. Der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastic Oscillator haben sich in den überkauften Bereich bewegt.

Daher sind die Aussichten für den Coin positiv, wobei die nächste wichtige Marke bei 3,15 $ liegt, dem Höchststand vom 11. August letzten Jahres. Die Alternative wäre ein Rückgang des Coins auf die Unterstützung bei 1,96 $.