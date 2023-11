Preisprognose für Cosmos: ATOM durchbricht die Spanne inmitten eines starken Aufwärtstrends

Der jüngste Aufwärtstrend auf dem Kryptomarkt führte zur Überwindung der Spanne von 6,30 $ bis 7,58 $ für Cosmos und beendete die Konsolidierungsphase. Der Aufwärtstrend deutet auf ein verstärktes Aufwärtsmomentum innerhalb des ATOM-Ökosystems hin und signalisiert einen möglichen Beginn eines starken Anstiegs. Der Token wurde bei Redaktionsschluss bei 7,49 $ gehandelt und ist in den letzten 24 Stunden um 1,93 % gestiegen.

ATOM 24-Stunden-Chart auf Coinmarketcap

Cosmos strebt höhere Ziele an

ATOM bewegte sich in der ersten Septemberhälfte im Bereich von 6,30 – 7,58 $. Der Altcoin durchbrach diesen Bereich nach einem 10%igen Aufschwung am 30. Oktober. Der solide Ausbruch deutet auf ein verstärktes Kaufmomentum hin.

In der Zwischenzeit kann ein erneuter Test von 0,748 $ eine Gelegenheit zum Kauf von ATOM bieten. Auch der RSI-Indikator wird sich bei einem solchen Rückgang erneut erholen und weitere Käufer willkommen heißen. Ein entscheidender Rückprall von 7,58 $ könnte einen Aufschwung auslösen, der die 8,42 $-Marke zur Unterstützung macht, bevor der Weg zum Widerstand bei 10,81 $ frei wird.

Dies würde einen Anstieg um 42 % von 7,58 $ und einen Aufschwung um fast 30 % von 8,42 $ bedeuten. Positive Entwicklungen innerhalb des Cosmos-Netzwerks und Optimismus auf dem Gesamtmarkt werden den Aufwärtstrend von ATOM unterstützen.

This #Bitcoin Weekly candle close is SUPER BULLISH! 🚀 pic.twitter.com/LrKZ2EvbYs — Crypto Rover (@rovercrc) October 30, 2023

Bitcoin bleibt inmitten des Optimismus bezüglich des Spot-BTC-ETFs für weitere Anstiege bereit. Der positive wöchentliche Candlestick-Schluss deutet auf weitere Aufwärtstrends für BTC und den Kryptowährungsmarkt hin.

Ein plötzliches Verkaufsmomentum wird jedoch die positive Haltung zunichte machen. Das wird den Cosmos-Preis nach unten ziehen und einen Schlusskurs von weniger als 6,93 $ innerhalb von 24 Stunden bedeuten, der die Aufwärtsbewegung zunichte macht und ATOM möglicherweise auf 6,28 $ fallen lässt – ein Minus von 9,45 %.