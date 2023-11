Estee Lauder (NYSE: EL), das bekannte Unternehmen der Schönheits- und Modebranche, ist in Schwierigkeiten. Seine Aktie stürzte am Mittwoch auf 100 $, den tiefsten Stand seit Oktober 2017. Auf dem Höchststand während der Pandemie wurde die Aktie bei 366 $ gehandelt. Infolgedessen ist die gesamte Marktkapitalisierung des Unternehmens von seinem Rekordhoch von über 133 Mrd. $ auf 37 Mrd. $ gesunken.

Der Aufstieg von Estee Lauder

Estee Lauder ist ein amerikanisches Unternehmen, das 1946 gegründet wurde und in der Schönheitsbranche sehr bekannt ist. Es wurde von Estee Lauder gegründet, die früher als Josephine Esther Mentzer bekannt war. Zusammen mit ihrem Ehemann Joseph Lauter gründeten sie das Unternehmen 1946 und erhielten im darauffolgenden Jahr den ersten Großauftrag über 800 $.

Das Geschäft von Estee Lauder ist im Laufe der Jahre schnell gewachsen. Dieses Wachstum war zwar größtenteils organisch, aber das Unternehmen gab auch viel Geld für Übernahmen aus. So erwarb es beispielsweise 1994 Make-Up Art Cosmetics (M.A.C.), gefolgt von Bobbi Brown Cosmetics.

Weitere bemerkenswerte Übernahmen waren Unternehmen wie Jo Malone London, La Mer, Aveda, Too Faced und Kilian Paris. Zuletzt wurde Tom Ford für 2,3 Mrd. $ übernommen.

Als Estee Lauder wuchs, explodierten seine Einnahmen, da die Mittelschicht in den USA und auf den internationalen Märkten wuchs. Der Jahresumsatz lag 2009 bei über 7,32 Mrd. $ und 2022 bei 17,74 Mrd. $. Der Nettogewinn stieg ebenfalls sprunghaft an und erreichte 2021 einen Höchststand von über 2,8 Mrd. $, da das Unternehmen von den Covid-19-Sperrungen und Konjunkturpaketen profitierte.

Als das Geschäft von Estee Lauder wuchs, kamen Gerüchte auf, dass einige Unternehmen – insbesondere LVMH und L’Oreal – ein Angebot in Erwägung zögen. Für die Durchführung eines solchen Geschäfts wäre die Zustimmung der Familie Lauder erforderlich, die 38 % des Unternehmens und 86 % der Stimmrechte besitzt.

EL-Aktienchart von TradingView

Der Niedergang von Estee Lauder

Das Geschäft von Estee Lauder befindet sich in einem starken Abschwung. Zum einen nimmt der Wettbewerb in der Schönheitsindustrie zu, so dass das Unternehmen in den letzten Jahren Marktanteile verloren hat. Estee Lauder hat seinen Marktanteil an große Giganten wie L’Oreal und Shiseido und kleinere Unternehmen wie E.L.F. verloren.

Aus den jüngsten Daten von Euromonitor geht hervor, dass der Marktanteil von Estee Lauder in den USA um fast ein Fünftel auf 6,2 % zurückgegangen ist. Im gleichen Zeitraum konnte L’Oreal seinen Marktanteil auf 13,7 % steigern. Ein anderer Bericht von Yogi zeigte, dass L’Oreal 40 der beliebtesten Hautpflegemarken verkauft.

Infolgedessen hat sich der Umsatz von Estee Lauder verlangsamt. Die Ergebnisse des ersten Quartals zeigten, dass der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 10,4 % auf 3,52 Mrd. $ zurückging. Als Gründe nannte das Unternehmen die langsame Erholung der chinesischen Wirtschaft, die hohen Zinssätze und die steigende Inflation.

Der Nettogewinn von Estee Lauder brach um 84 % auf 108 Mio. $ ein. Vor allem aber senkte das Unternehmen seine Prognosen für das zweite Quartal und das Gesamtjahr. Es geht davon aus, dass der bereinigte Gewinn je Aktie auf 0,48 bis 0,58 $ fallen wird, was einem Rückgang von 62 % bis 69 % entspricht. Der CFO sagte :

„Wir senken unsere Prognosen für das Gesamtjahr 2024, um die langsamer als erwartet verlaufende Erholung widerzuspiegeln, die auf den zunehmenden externen Gegenwind zurückzuführen ist, der sich im zweiten Quartal weiter verstärkte.“

Die Zukunft von Estee Lauder

Estee Lauder macht zweifellos eine schwierige Zeit durch, da sich das Geschäft verlangsamt. Dies zeigt sich daran, dass der Aktienkurs des Unternehmens in den letzten Monaten stark eingebrochen ist. Außerdem hat das Unternehmen seine Prognosen erneut gesenkt.

Die Geschichte zeigt, dass nach einem solchen freien Fall eine deutliche Erholungszeit braucht. Zum einen ist das Unternehmen immer noch mit erheblichem Gegenwind konfrontiert, da die Zinssätze noch länger hoch bleiben werden. Der Wettbewerb auf seinen Schlüsselmärkten nimmt weiter zu.

Zum Glück besitzt Estee Lauder immer noch einige der besten Marken der Branche. Das bedeutet, dass das Management immer noch einen starken Turnaround schaffen kann. Vor allem aber bedeutet der Zusammenbruch, dass das Unternehmen jetzt ein gutes Übernahmeziel für Unternehmen wie L’Oreal und LVMH werden kann.

Eine solche Übernahme würde diesen Unternehmen helfen, ihre Präsenz in den Vereinigten Staaten und anderen asiatischen Märkten zu festigen.

Mittelfristig vermute ich, dass der Kurs der Estee Lauder-Aktie unter Druck bleiben wird, da die Anleger auf den nächsten Katalysator warten.