Decentralised Finance (DeFi)-Token setzten ihre Erholung fort, während der Angst- und Gier-Index für Kryptowährungen anstieg. Der Preis von PancakeSwap (CAKE) stieg am Donnerstag um mehr als 30 % und erreichte den höchsten Stand seit Juli dieses Jahres.

Der Preis von Synthetix (SNX) hingegen kletterte auf 2,50 $, den höchsten Stand seit August 2023. Wie PancakeSwap ist auch der SNX-Token vom Tiefststand im Oktober um über 35 % gestiegen.

AAVE, die viertgrößte DeFi-Plattform der Welt, stieg um 16,13 %, während Uniswap um 15 % zulegte. Andere Top-DeFi-Token wie Curve (CRV), Compound (COMP) und Frax Share (FXS) gehörten ebenfalls zu den Top-Performern.

Diese Token stiegen sprunghaft an, als der Angst- und Gier-Index für Kryptowährungen in die Gier-Zone von 74 kletterte. In den meisten Fällen steigen Kryptowährungen, wenn sich auf dem Markt ein Gefühl der Angst ausbreitet.

Sie steigen auch wegen der starken Entwicklung von Bitcoin. Bitcoin erreichte am Donnerstag mit 34.450 $ den höchsten Stand in diesem Jahr. Seit dem Tiefststand im September hat er sich zweistellig erholt.

Krypto-Token, auch Altcoins genannt, erholen sich tendenziell, wenn es Bitcoin gut geht. Und glücklicherweise scheint die Rallye von Bitcoin, wie ich bereits geschrieben habe, an Dynamik zu gewinnen, da sich einen Aufwärtswimpel gebildet hat.

Der Coin hat sich auch über den 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitten gehalten, während der Relative Strength Index (RSI) auf ein überkauftes Niveau gestiegen ist. Dieser RSI ist ein Zeichen dafür, dass Bitcoin stark an Dynamik gewinnt.

Auch nach der jüngsten Entscheidung der US-Notenbank sind sie gestiegen. Die Bank ließ die Zinssätze unverändert zwischen 5,25 % und 5,50 %, dem höchsten Stand seit über zwei Jahrzehnten. In seiner Erklärung deutete Jerome Powell an, dass die Fed in den kommenden Monaten wahrscheinlich eine weitere Zinspause einlegen wird.

Ökonomen erwarten außerdem, dass die Fed die Zinsen im 2. Quartal 2024 ebenfalls senken wird. Kryptowährungen, die den jüngsten Zinserhöhungszyklus überstanden haben, werden wahrscheinlich einen neuen Aufschwung erleben.

Auch das DeFi-Ökosystem befindet sich im Aufschwung. Laut DeFi Llama stieg der Total Value Locked (TVL) auf über 42,7 Mrd. $.