Der GBP/USD-Wechselkurs bewegte sich diese Woche seitwärts, da Händler über die jüngsten Maßnahmen der Federal Reserve und der Bank of England (BoE) nachdachten. Das Währungspaar bleibt bei 1,2212 stecken. Dieser Kurs liegt etwa 7 % unter dem Höchststand in diesem Jahr.

BoE- und Fed-Entscheidungen

Copy link to section

Die beiden größten Devisennachrichten der Woche waren die Zinsentscheidungen des FOMC und der BoE. Wie allgemein erwartet, beschlossen die beiden Zentralbanken, die Zinssätze unverändert zu lassen. Die Fed ließ die US-Zinsen zwischen 5,25 % und 5,50 % unverändert.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

In seiner Rede versuchte Jerome Powell, seine Aussagen über künftige Zinserhöhungen ausgewogen zu gestalten. Er ist der Ansicht, dass die eingehenden Daten wie Arbeitsplätze und Inflation wichtig sein werden, um zu entscheiden, ob eine Zinserhöhung oder eine Zinspause erfolgen soll.

Die Marktreaktion deutete darauf hin, dass die Anleger glauben, dass die Bank mit den Zinserhöhungen fertig sei. Beispielsweise gab der US-Dollar-Index (DXY) nach, während amerikanische Aktien und Anleihen stark anstiegen. Der Dow-Jones-Index stieg am Donnerstag um über 500 Punkte, während die Anleiherenditen auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober fielen.

Die Bank of England war eher vage, was erklärt, warum die Marktteilnehmer unterschiedliche Meinungen darüber haben, was zu erwarten ist. Die Analysten der Deutschen Bank glauben, dass die BoE-Zinserhöhungen ihren Höhepunkt erreicht haben. Die Analysten von Goldman Sachs meinten hingegen:

Eine flachere Spitze des Zinsprozesses birgt das Risiko, dass eine stärkere Straffung erforderlich werden könnte, wenn der Desinflationsprozess ins Stocken gerät, insbesondere angesichts der nach wie vor angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass die Zinsen früher gesenkt werden.

Mit Blick auf die Zukunft werden die bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft (NFP) der nächste wichtige Katalysator für das GBP/USD-Paar sein. Von Reuters befragte Ökonomen glauben, dass die Wirtschaft 150.000 Arbeitsplätze geschaffen hat, während die Arbeitslosenquote bei 3,8 % blieb.

GBP/USD Technische Analyse

Copy link to section

GBP/USD-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der GBP/USD-Wechselkurs in den letzten Wochen seitwärts bewegt hat. Zuletzt hat es ein kleines Dreiecksmuster gebildet. Er bleibt auch unter den 50- und 100-Tage Weighted Moving Averages (WMA).

Gleichzeitig sind der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastik-Oszillator aufwärts gerichtet. Daher sind die Aussichten für dieses Währungspaar weiterhin pessimistisch, wobei das erste Ziel bei 1,2030 liegt, dem Tiefststand vom 4. Oktober.

Das alternative Szenario ist, dass sich das Währungspaar erholt und die psychologische Marke von 1,2500 erneut testet.