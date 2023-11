Preisprognose für Memecoin (MEME) als Binance kündigt Notierung und Handel an

Binance, eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen, macht wieder einmal Schlagzeilen mit ihrer jüngsten Ankündigung zu Memecoin (MEME).

Nach der erfolgreichen Einführung von Memecoin auf Binance Launchpool ist die Börse nun bereit, MEME zum Handel aufzulisten. Die Nachricht hat bei Krypto-Enthusiasten Neugier geweckt und zu Spekulationen über die Preisentwicklung von MEME geführt.

Binance listet MEME-Handelspaare auf

Der Schritt von Binance, Memecoin (MEME) an die Börse zu notieren, dürfte dem Markt für Meme-Coins neuen Schwung verleihen. Die Börse wird MEME-Handel gegen mehrere beliebte Paare anbieten, darunter MEME/BNB, MEME/BTC, MEME/USDT, MEME/FDUSD, MEME/TUSD und MEME/TRY.

Der Handel mit diesen Paaren soll am 3. November 2023 um 08:00 Uhr (UTC) beginnen. Danach können Händler Binance besuchen, um mit jedem der aufgeführten MEME-Paare zu handeln.

Diese Notierung rückt Memecoin (MEME) näher an die breitere Krypto-Community heran und bietet Händlern mehr Möglichkeiten, auf den Coin zuzugreifen und ihn zu handeln. Die verschiedenen Handelspaare ermöglichen es Benutzern, ihre bevorzugten Handelsoptionen auszuwählen, sei es in Bitcoin, Binance Coin oder Stablecoins wie Tether (USDT) und USD Coin (USDC).

Wie weit wird der Preis von Memecoin (MEME) nach der Notierung steigen?

Während Krypto-Händler den Handel von MEME auf Binance erwarten, gibt es Fragen über die Preisprognose von Memecoin (MEME), nachdem es an der weltweit größten Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen notiert wird.

Da Händler und Anleger die potenzielle Preisbewegung von MEME in Betracht ziehen, ist es wichtig, einen Überblick über die Reise von Memecoin zu bekommen, die mit einem Vorverkauf begann, bei dem der MEME-Token für 0,001 $ verkauft wurde.

Während es verschiedene Meinungen über die Zukunft des MEME-Preises geben könnte, besteht ein Konsens darüber, dass der MEME-Preis auf einen Aufwärtstrend zusteuert.

Einige Vorhersagen deuten darauf hin, dass MEME in Richtung der 0,01 $-Marke steigen könnte, was eine Verzehnfachung des Vorverkaufspreises bedeuten würde. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Meme-Coins vor allem für ihre Volatilität bekannt sind und Preisprognosen mit Vorsicht genossen werden sollten.

Memecoin vs. Memeinator: Der Kampf der Meme-Coins

Während Memecoin (MEME) mit seiner bevorstehenden Notierung für Gegenwind sorgt, ist er nicht allein in diesem Bereich. Eine andere bemerkenswerte Meme-Coin, Memeinator (MMTR), macht ebenfalls Wellen mit seinem MMTR-Vorverkauf, der sich in der fünften Phase befindet.

Beide Projekte haben einzigartige Merkmale und Ziele, die sie im überfüllten Meme-Coin-Bereich möglicherweise von anderen abheben.

Memecoin wird von einem starken Team mit einer klaren Roadmap und Vision unterstützt und zielt darauf ab, mit innovativem Marketing und Produkteinführungen den Bereich der Meme-Coins zu dominieren. Der Coin hat großes Interesse geweckt, nicht nur wegen seines Meme-inspirierten Brandings, sondern auch wegen seines Nutzens und des Memeland-Ökosystems, das er unterstützt.

Andererseits positioniert sich Memeinator (MMTR) auch als dominierende Meme-Coin mit KI-Technologie, viralem Marketing und dem Ziel, eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. $ zu erreichen. Derzeit beträgt der Preis von MMTR 0,0125 $ und wird in der sechsten Phase des Vorverkaufs voraussichtlich auf 0,0133 $ steigen.

Beide Projekte (Memecoin und Memeinator) haben ihre Stärken und einzigartigen Wertversprechen, und der Wettbewerb zwischen ihnen verleiht der Meme-Coin-Landschaft eine faszinierende Dimension.