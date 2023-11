Sam Bankman-Fried im FTX-Betrugsprozess für schuldig befunden, ihm droht eine jahrzehntelange Haftstrafe

In einer bedeutenden rechtlichen Entwicklung, die weitreichende Folgen für die Kryptowährungsbranche haben könnte, wurde Sam Bankman-Fried, der Mitbegründer von FTX, im FTX-Prozess, der am 3. Oktober begann, in allen Anklagepunkten für schuldig befunden.

Das Urteil, das von einer Jury aus neun Frauen und drei Männern gefällt wurde, umfasst Verurteilungen wegen Betrugs in zwei Fällen, vier Fällen von Betrugsverschwörung und einem Fall von Geldwäscheverschwörung.

Highlights des SBF-Urteils und juristische Implikationen

Das Urteil wurde nach weniger als fünfstündiger Beratung gefällt und bildete den krönenden Abschluss eines hochriskanten Prozesses, der von Investoren, Aufsichtsbehörden und der Krypto-Community genau beobachtet wurde. Für den einst prominenten CEO der Kryptowährungsbörse, dessen Nettovermögen auf seinem Höhepunkt auf zweistellige Milliardenbeträge geschätzt wurde, bedeutet dies einen atemberaubenden Absturz.

Die Verurteilung von Bankman-Fried ist für den 28. März geplant und ihm droht eine jahrzehntelange Haftstrafe.

Bankman-Frieds rechtliche Probleme begannen im Dezember, als er verhaftet und angeklagt wurde, FTX-Investoren und Kunden sowie die Kreditgeber von Alameda Research betrogen zu haben. SBF trat von der Kryptobörse FTX zurück, als diese im November 2022 Insolvenz nach Chapter 11 beantragte.

Während des gesamten Prozesses beteuerte er seine Unschuld und erklärte, er habe niemanden betrogen, sondern bei der Verwaltung der Firmengelder Fehler gemacht.

Was wurde Sam Bankman-Fried vorgeworfen?

Die Staatsanwaltschaft legte jedoch einen überzeugenden Fall gegen Bankman-Fried vor und argumentierte, dass er wissentlich Kundengelder für verschiedene Ausgaben veruntreut hat, darunter Luxusimmobilien, Sportsponsoring und Risikoinvestitionen.

Die Staatsanwaltschaft verfolgte diese mutmaßlichen Handlungen bis ins Jahr 2021 zurück, als Bankman-Fried anordnete, Kundengelder für den Rückkauf von FTX-Anteilen zu verwenden, die sich im Besitz der konkurrierenden Kryptobörse Binance befanden. Diese Entscheidung führte letztlich dazu, dass sie sich Geld von FTX-Kunden lieh, um die Transaktion zu ermöglichen.

Caroline Ellison, die ehemalige Geschäftsführerin des Hedgefonds Alameda Research, sagte während des Prozesses aus und betonte die Rolle der Angeklagten bei der Anordnung der Verwendung von Kundengeldern trotz ihrer Warnungen über die möglichen Folgen.

Als Antwort auf diese Anschuldigungen argumentierte Bankman-Fried, dass er seinen handverlesenen Führungskräften bei der Verwaltung der Geschäfte der Unternehmen vertraute. Gleichzeitig konzentrierte er sich auf andere Aspekte seines Multimilliarden-Dollar-Imperiums, einschließlich der Lobbyarbeit bei den Behörden.

Einer der schädlichsten Aspekte des Prozesses für Bankman-Fried war seine eigene Aussage. Während eines strengen Kreuzverhörs durch Staatsanwältin Danielle Sassoon behauptete er wiederholt, sich nicht an kritische Details und Aussagen erinnern zu können, was seine Glaubwürdigkeit untergraben könnte. Sassoon verwendete Bankman-Frieds eigene Worte, einschließlich derjenigen aus Interviews, die er nach dem Zusammenbruch von FTX gab, um ein Muster der Täuschung aufzuzeigen.

Sam Bankman-Fried wird gegen das Urteil Berufung einlegen

Der Anwalt von Bankman-Fried, Mark Cohen, gab an, dass sein Mandant gegen das Urteil Berufung einlegen werde, seine Unschuld beteuere und versprach, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weiterhin energisch zu bekämpfen.

Wie wirkt sich das SBF-Urteil auf den Kryptomarkt aus?

Wie Kavita Gupta, Partnerin beim Delta Blockchain Fund, erklärt hatte, könnte der SBF-Prozess dazu beitragen, mehr regulatorische Klarheit in Krypto zu bringen. Der Schuldspruch wird zweifellos erhebliche Auswirkungen auf die Kryptowährungsbranche haben.

FTX von Bankman-Fried war eine der größten Krypto-Handelsbörsen und hatte hochkarätige Investitionen getätigt, beispielsweise die Anstellung von Prominenten wie Tom Brady und Larry David als Pitchmen. Seine philanthropischen Bemühungen und sein Eintreten für die Regulierung der Branche haben ebenfalls zu seinem öffentlichen Image beigetragen.

Der Niedergang von FTX, Alameda und ihren Tochtergesellschaften nach dem CoinDesk-Artikel, der ihre engen Verflechtungen aufdeckte, hat jedoch Schockwellen in der Branche ausgelöst.

John J. Ray III, der neue CEO von FTX, ging auf die finanziellen Folgen des Zusammenbruchs ein und erklärte, dass FTX-Kunden ihre Gelder möglicherweise nicht vollständig zurückerhalten würden. Er bezeichnete die mutmaßlichen Verbrechen als einfache Unterschlagung und betonte die Notwendigkeit einer Kontrolle und Regulierung im Kryptowährungssektor.

US-Staatsanwalt Damian Williams bezeichnete die Handlungen von Bankman-Fried vor dem Gerichtsgebäude als erheblichen Finanzbetrug und Korruption und betonte, dass diese Art von Fehlverhalten in der Kryptowährungsbranche keinen Platz habe.

Der Schuldspruch wird potenziellen Betrügern sicherlich als Warnung dienen und darauf hinweisen, dass ihre Handlungen nicht außerhalb der Reichweite des Gesetzes liegen.