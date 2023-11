Top-Picks der Krypto-Whales – Dogecoin, Ethereum & Everlodge

Unter den Tausenden von Altcoins, die derzeit verfügbar sind, haben die Krypto-Whales Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH) und Everlodge (ELDG) als ihre neuesten Zugänge im Visier. Diese Kryptowährungen haben in letzter Zeit ein exponentielles Wachstum erlebt, und Analysten sind optimistisch, was ihre zukünftige Preisdynamik angeht.

Heute analysieren wir ihre jüngsten Chartdaten, um zu sehen, wie weit sie im Wert steigen könnten.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Dogecoin (DOGE) wird voraussichtlich 0,098 $ erreichen

Copy link to section

Dogecoin (DOGE) verzeichnete in letzter Zeit eine positive Performance und Analysten prognostizieren für die Zukunft erhebliche Zuwächse für die Kryptowährung.

Der Dogecoin-Preis verzeichnete in den letzten zwei Wochen einen Anstieg von 15,1 %. Tatsächlich bewegte sich der Wert von Dogecoin allein in den letzten sieben Tagen zwischen 0,063886 $ und 0,074175 $. Die Marktkapitalisierung der Kryptowährung liegt bei 9.769.401.748 $ und sie ist damit die zehntgrößte.

Laut Prognosen kann der Dogecoin-Preis bis auf 0,098 $ ansteigen und hat daher große Aufmerksamkeit von Anlegern und Händlern erhalten.

Ethereum (ETH) kann bis auf 2.335 $ klettern

Copy link to section

Auch Ethereum (ETH) ist auf dem Weg nach oben. In den letzten zwei Wochen ist Ethereum um 14 % gestiegen. In den letzten 24 Stunden ist das Handelsvolumen von Ethereum um 92,93 % gestiegen. Mittlerweile hat die Kryptowährung einen Umlaufbestand von 120.269.588 ETH.

Allein in der vergangenen Woche erlebte ETH einen Preisanstieg von 1.688,84 $ auf 1.845,02 $. Laut der aktuellen Ethereum-Preisprognose könnte er bis Ende 2023 2.335,71 $ erreichen.

Everlodge (ELDG) könnte beim Start um das 70-fache steigen

Copy link to section

Dogecoin und Ethereum waren nicht die einzigen beiden Wahlen der Whales, auch Everlodge (ELDG) erregte große Aufmerksamkeit.

Die Teilzeitnutzungsrechte von Immobilien kosten im Durchschnitt etwa 22.000 $ und waren daher für viele Menschen unerschwinglich. Everlodge ist ein aufstrebender Immobilienmarktplatz, der Elemente von Teilzeitnutzungsrechten anbietet und diese für nur 100 $ zur Verfügung stellt.

Die Plattform wird durch den Prozess der Schaffung von Immobilien als NFTs funktionieren, wonach sie in kleinere Stücke durch Fraktionierung aufgeteilt werden.

Auf diese Weise kann sich jeder eine Immobilie leisten und sie mitbenutzen, um Mieteinnahmen zu erzielen. Sie können dadurch ein passives Einkommen erzielen, und der Wert der NFT steigt mit dem Wertzuwachs der Immobilie. Alle wichtigen Details, wie Titel und Urkunden, werden in den Metadaten des Smart Contracts gespeichert.

In Phase 6 wird ELDG zu 0,023 $ gehandelt. Das Projekt hat viel Aufmerksamkeit unter den Whales erlangt, da Analysten einen 80-fachen Anstieg bei der Markteinführung prognostizieren.

Weitere Informationen über den Vorverkauf von Everlodge (ELDG) finden Sie auf deren Website oder Sie können hier ihrer Community beitreten.