Vechain gewinnt 21.000 neue Wallets an einem Tag – wird der VET-Preis folgen?

VeChain verzeichnete einen massiven Anstieg der täglich aktiven Wallet-Adressen, wobei innerhalb von 24 Stunden mehr als 21.000 neue Wallets hinzugefügt wurden.

Die Smart-Contracts-Blockchain-Plattform der Enterprise-Klasse verzeichnete einen Anstieg der täglich aktiven Adressen um 21.381 auf insgesamt 2.275.590, wie das offizielle VeChain-Konto auf X mitteilte.

Laut Daten von Vechainstats lag die Gesamtadressenzahl der Plattform am Freitag, dem 3. November, um 14:20 Uhr ET bei 2.282.873. In der vergangenen Woche sind die neuen Wallet-Adressen auf der VechainThor-Blockchain um 51.123 gestiegen, während die Zahl der aktiven Wallets mit Transaktionen in diesem Zeitraum über 17.600 betrug.

Die Statistiken zeigen, dass die Gesamtzahl der Adressen seit 2021 stetig gestiegen ist.

Preisprognose für VET

Der VeChain-Preis bewegte sich zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels über 0,018 $ und ist in den letzten 24 Stunden um 0,9 % gesunken, lag aber in der vergangenen Woche und 30 Tagen im grünen Bereich. VET testete am Donnerstag einen Widerstand über 0,019 $, was möglicherweise auf die allgemeine Krypto-Stimmung zurückzuführen ist, die Bitcoin (BTC) auf fast 36.000 $ ansteigen ließ.

Während VET/USD seine Gewinne wahrscheinlich im Einklang mit dem Rückgang von BTC auf unter 35.000 $ reduzieren wird, könnte ein zunehmender Kaufdruck, ähnlich wie beim Anstieg der VET-Preise im September, den Altcoin möglicherweise in den Bereich von 0,02 $ drücken. Wenn die Haussiers über 0,03 $ ausbrechen, könnten sie die Höchststände vom März 2022 bei 0,09 $ und die psychologische Marke von 0,1 $ anpeilen.

Diese Prognose könnte durch den Anstieg der Wallet-Adressen und der Netzwerktransaktionen gestützt werden, die VeChain heute auf beeindruckende 1,1 Millionen ansteigen ließ.

Der Krypto-Händler Apollo teilte den Meilenstein auf X:

VeChains jüngste Partnerschaft mit Venum Brazil

Der deutliche Anstieg der Wallet-Adressen und Transaktionen des VeChain-Netzwerks in den letzten 24 Stunden ist auf die Ankündigung einer neuen Partnerschaft mit Venum Brazil zurückzuführen. Die Zusammenarbeit umfasst Venums Integration der Blockchain-Technologie, NFTs und NFC von VeChain in seine Bekleidungskollektion.