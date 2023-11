Ist es zu spät, XRP und Shiba Inu zu kaufen? Oder ist dieser Token die Zukunft von Krypto?

Die Welt der Kryptowährungen ist ein wilder Ritt, denn Coins wie Ripple (XRP) und Shiba Inu (SHIB) zeigen uns, wie verrückt die Dinge werden können.

Ripple ist für seine Verbindung zu traditionellen Finanzinstituten bekannt und versucht, die Lücke zwischen Kryptowährung und konventionellem Banking zu schließen, während Shiba Inu erfolgreich auf der Meme-Coin-Welle ritt und die Aufmerksamkeit von Millionen von Menschen auf sich zog.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Beide haben ihre eigenen Geschichten, die einen Teil der Krypto-Community angezogen haben und die vielfältigen Möglichkeiten der Blockchain-Anwendung und des Aufbaus von Communities im Bereich der digitalen Währungen aufzeigen. Sie hatten ihre Zeit im Rampenlicht, aber jetzt gibt es “ein neues Kind auf dem Block”, das Köpfe dreht – NuggetRush (NUGX).

NuggetRush (NUGX)

Copy link to section

NuggetRush ist nicht nur ein weiterer Token, sondern schafft ein ganzes Universum, in dem Gaming auf Blockchain trifft und einen echten Unterschied macht.

Das Herzstück dieser Party ist ein Play-to-Earn-Spiel, das Krypto- und Goldabbau kombiniert – sowohl im digitalen als auch im realen Bereich. Spieler erhalten coole In-Game-Assets und Bergleute in unterentwickelten Ländern erhalten eine helfende Hand. Es geht nicht nur darum, Bankgeschäfte zu tätigen; es geht darum, einen Unterschied zu machen.

Lassen Sie uns nun über die Community-Atmosphäre in NuggetRush sprechen. Der NUGX-Token ist nicht nur ein Stück digitales Gold; Es ist Ihr Zugang zu einem von der Community geführten Ökosystem.

Beim Kauf von Altcoins ist ein solider Plan für den Einsatz der Token von entscheidender Bedeutung, und NuggetRush bringt dies mit Stil auf den Punkt. Es verfügt über einen Vorrat von 500 Millionen NUGX-Tokens und einen klaren Plan, wie diese in den Markt gelangen.

Sein Vorverkauf läuft auf Hochtouren: In Runde 1 wurden bereits über 18,9 Millionen NUGX-Token für jeweils 0,01 USDT verkauft, und der Preis steigt in der nächsten Runde auf 0,012 USDT. Diese strukturierte Aktion ist die Grundlage für eine langfristige Wertsteigerung von NUGX.

NuggetRush bringt nicht nur einen weiteren Token in den Krypto-Kosmos, sondern zaubert ein ganzes Universum herbei, in dem Gaming und Blockchain zusammenkommen, um in der realen Welt Wellen zu schlagen. Das GameFi-Projekt versucht, den Krypto-Handel für Anfänger zu verändern, so dass es bei der Krypto-Reise weniger um die nervenaufreibenden Preisgraphen geht, sondern mehr um immersives Spiel.

Im technischen Bereich nutzt NuggetRush die Ethereum-Blockchain, die für ihre Smart-Contract-Funktionalität und robusten Sicherheitsfunktionen bekannt ist, um die Spiel- und Token-Dynamik voranzutreiben.

Das “Play-to-Earn”-Modell ist ein Smart-Contract-gesteuerter Mechanismus, der Transparenz, vertrauenswürdige Transaktionen und die Verteilung von Belohnungen in Echtzeit sicherstellt, was das Spiel nicht nur fesselnd, sondern auch lohnend macht.

Darüber hinaus fügt der NFT-Aspekt (Non-Fungible Token) von NuggetRush eine Ebene des Eigentums und der Handelbarkeit hinzu, die es den Spielern ermöglicht, Ingame-Assets auf einer Blockchain zu besitzen, zu kaufen oder zu verkaufen, was im Wesentlichen einen greifbaren Wert für ihre Spielerfolge und Assets darstellt.

Ripple (XRP)

Copy link to section

Ripple (XRP) ist ein beständiger Akteur, trotz rechtlicher Probleme und einer überfüllten Marktszene, die zu seiner schwachen Leistung im letzten Bullenmarkt beigetragen haben könnte.

Während die Klage der SEC eine dunkle Wolke war, stimmt der jüngste juristische Sieg von Ripple die Community optimistisch. In der Zwischenzeit hat XRP gezeigt, dass sein Nutzen stark ist. Aber kann er mit den besten Altcoins mithalten, die auf den Markt kommen?

Technisch gesehen basiert Ripple auf einem Protokoll-Konsens-Algorithmus. Es steht im Gegensatz zu den Proof-of-Work- oder Proof-of-Stake-Mechanismen, die von vielen anderen Kryptos verwendet werden und darauf abzielen, Transaktionszeiten zu beschleunigen und Kosten zu senken.

Der zentralisierte Charakter des Ripple-Protokolls, bei dem ein erheblicher Teil des XRP vom Gründungsunternehmen gehalten wird, wurde jedoch häufig unter die Lupe genommen, was Bedenken hinsichtlich einer echten Dezentralisierung und Autonomie aufkommen ließ.

Darüber hinaus bringt das Fehlen einer Smart-Contract-Funktionalität, eine Funktion, die den Nutzen und die Anpassungsfähigkeit anderer Blockchains vorantreibt, XRP in den Augen einiger Krypto-Enthusiasten in eine ungünstigere Lage.

Shiba Inu (SHIB)

Copy link to section

Auf der anderen Seite ritt Shiba Inu (SHIB) auf der Welle der Meme-Coins zum Ruhm. Aber Meme-Coins verpassen oft den Hype um einen soliden Nutzen, der wichtig ist, um die Party am Laufen zu halten.

Das Modell des dezentralen spontanen Community-Aufbaus (DSCB) von Shiba Inu hatte seinen Reiz und schuf ein Ökosystem mit Hundemotiven, dessen Eckpfeiler SHIB war. Es fehlte jedoch die technische Robustheit oder ein klar definierter Nutzen, der ein langfristiges Wachstum aufrechterhalten könnte.

Das Fehlen eines soliden Anwendungsfalls für Meme-Tokens, abgesehen vom spekulativen Handel und dem Meme-Wert, hat häufig zu volatilen Preisschwankungen geführt, die eher auf einem Community-Hype als auf einem fundamentalen Wert basieren.

Darüber hinaus kann das enorme Angebot von SHIB (1 Billiarde Token bei der Einführung) möglicherweise den Wert des Tokens im Laufe der Zeit verwässern, was es zu einer weniger attraktiven Option für ernsthafte Krypto-Investoren macht, die nach den besten Altcoins mit einer konkreten langfristigen Vision suchen.

Obwohl sich die jüngsten Entwicklungen im Ökosystem und ein Burn-Mechanismus als entscheidende Meilensteine erweisen könnten, hat sich der anfängliche Hype um SHIB weitgehend abgekühlt. Die Preisbewegungen des Tokens sind wahrscheinlich ein Ergebnis der Marktverschiebung hin zu Token mit echtem Nutzen und Community-Engagement.

Schlussfolgerung

Copy link to section

Während XRP und SHIB ihre Sternstunden hinter sich haben, entwickelt sich die Zukunft der Kryptowährungen hin zu Token, die mehr zu bieten haben. NuggetRush tritt mit einem innovativen GameFi-Modell, einer starken Community und einer realen Wirkungsgeschichte an. Es geht nicht nur um die Preisschilder; es geht darum, wofür der Token steht, die Community, mit der er verbunden ist, und den realen Wert, den er bringt.

Während die Top-Altcoins eine Vision einer dezentralisierten, wirkungsvollen Zukunft zeichnen, entwirft NuggetRush sein eigenes cooles Bild in dieser Szene.

Alle Informationen zu NUGX finden Sie auf der Vorverkaufsseite von NuggetRush.