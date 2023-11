Der Finanzmarkt startete gut in die Woche und setzte die Rallye der letzten Woche fort. Bitcoin blieb über 35.000 $, während die großen amerikanischen Indizes wie der Dow Jones, der Nasdaq 100 und der S&P 500 stiegen.

Die meisten Altcoins lagen im grünen Bereich. Der XRP-Preis von Ripple stieg um 13 % und erreichte 0,7320 $, den höchsten Stand seit dem 30. Juli. Der Coin ist seit dem Tiefpunkt im August um mehr als 65 % gestiegen. Der Preis erholte sich, nachdem die SEC ihre Klage gegen den Chef von Ripple Labs aufgegeben hatte.

Auch der Token-Preis von Alchemy Pay (ACH) ist stark gestiegen und hat 0,021 $ erreicht, den höchsten Stand seit dem 14. Juli. Vom Tiefststand in diesem Monat ist er um über 61 % gestiegen. Der Token erholte sich, nachdem die Entwickler eine wichtige Neuigkeit im Ökosystem angedeutet hatten.

Welche Neuigkeiten es geben wird, ist noch nicht klar. Einige Analysten glauben, dass Binance seinen Leveraged Token in seinem Ökosystem genehmigen wird. In der Vergangenheit erholten sich Kryptowährungen, nachdem sie an großen Börsen wie Binance und OKB notiert wurden.

Der Preis von KuCoin Token (KCS) hat in letzter Zeit ein starkes Comeback erlebt. Der KCS-Token stieg auf einen Höchststand von 5,66 $ und lag damit 58 % über dem Tiefststand im September. Andere Börsentokens wie OKB, Uniswap (UNI) und Cronos (CRO) verzeichneten einen sprunghaften Anstieg, als die Anleger wieder auf Kryptowährungen umstiegen.

Die anderen Kryptowährungen mit der besten Performance am Montag waren Stellar Lumens (XLM), The Graph (GRT), Injective und Gala.

Diese Rallye fiel mit der verbesserten Stimmung im breiteren Markt zusammen. Der US-Dollar-Index (DXY) ist zurückgegangen, während der Angst- und Gier-Index allmählich gestiegen ist, obwohl er weiterhin in der Gier-Zone bleibt.

Darüber hinaus haben sich amerikanische Aktien in den letzten Wochen erholt. Die Indizes Dow Jones, Nasdaq 100 und S&P 500 verzeichneten in diesem Jahr ihre beste Woche. Auch die Anleiherenditen sind zurückgegangen.

Der Hauptauslöser für die Rallye war die Zinsentscheidung der Federal Reserve letzte Woche. Darin ließ die Bank die Zinsen unverändert zwischen 5,25 % und 5,50 %. Der Fed-Vorsitzende deutete an, dass die Bank die Zinsen für den Rest des Jahres unverändert lassen wird.