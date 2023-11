Der Aktienkurs von Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) befindet sich in diesem Jahr im freien Fall, da die Sorge um die Cannabisindustrie groß ist. Die Aktien stürzten am Dienstag auf einen Tiefstand von 1,83 $ ab, ein Rückgang von mehr als 46 % gegenüber dem Höchststand im September. Andere Unternehmen wie Curaleaf, Aurora Cannabis, Canopy Growth und Truelive Cannabis sind ebenfalls abgestürzt.

Die Cannabis-Sorgen gehen weiter

Tilray Brands ist eines der größten Unternehmen in der Cannabisbranche. Das Unternehmen ist im Laufe der Jahre sowohl organisch als auch anorganisch gewachsen. Es hat Firmen wie HEXO, Redhook, Aphria und Natura Naturals übernommen. Vor kurzem hat es sein Geschäft durch den Erwerb von acht Biermarken von AB InBev erweitert.

Tilray Brands und andere Cannabisunternehmen haben sich in den letzten Jahren schwer getan. Zum einen waren sie. mit zahlreichem Gegendruck in den Vereinigten Staaten konfrontiert, wo sich die Politiker schwer getan haben, eine umfassende Cannabisregulierung voranzutreiben. Die Cannabisunternehmen waren in den letzten Jahren auch einem starken Wettbewerb ausgesetzt.

Das Geschäft des Unternehmens wächst nicht mehr so schnell wie noch vor ein paar Jahren. Der Umsatz im letzten Quartal belief sich auf 177 Mio. $, was einem Anstieg von 15 % gegenüber dem gleichen Quartal 2022 entspricht. Die kanadischen Cannabiseinnahmen stiegen um 16 %, während die internationalen Einnahmen um über 37 % stiegen.

Tilray Brands hat in den letzten Monaten ebenfalls große Fortschritte gemacht. Das Unternehmen hat seine Gesamtverschuldung in diesem Jahr um 177 Mio. $ reduziert. Auch die Synergien aus dem HEXO-Deal haben sich in den letzten Monaten auf 27 Mio. $ erhöht.

Darüber hinaus hat das Unternehmen große Fortschritte im Getränkesektor gemacht. Es hat mehrere Craft-Bier-Geschäfte von AB InBev erworben. Diese Diversifizierung ist wichtig, da sie das Unternehmen vor den Herausforderungen der Cannabisbranche bewahrt.

Der Umsatz im Getränkegeschäft stieg im letzten Quartal um 17 % auf 24,2 Mio. $. Tilray hofft, dass die Einnahmen aus dem Geschäft mit alkoholischen Getränken auf 300 Mio. $ steigen werden.

Daher scheint Tilray besser aufgestellt zu sein als andere Cannabisunternehmen, die sich auf einzelne Produkte konzentrieren.

Tilray Brands-Aktienkursprognose

Der Kurs der TLRY-Aktie befand sich in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend. Sie hat den größten Teil der Gewinne, die sie vor einigen Monaten bei einem Höchststand von 3,39 $ erzielt hatte, wieder abgebaut. Die Aktie ist unter dem 50- und 100-Tage-Durchschnitt geblieben.

Der TRIX-Indikator zeigt nach unten, während der Relative Strength Index (RSI) unter den neutralen Wert von 50 gefallen ist. Darüber hinaus ist er unter die wichtige Unterstützungsmarke bei 2,17 $ gefallen, dem Tiefststand vom 26. April.

Daher sind die Aussichten für den Aktienkurs von Tilray Brands rückläufig, wobei der nächste zu beachtende Unterstützungspunkt bei 1,50 $ liegt. Dieser Preis steht im Einklang mit meiner jüngsten Tilray-Prognose.

Dieser Preis ist der tiefste Stand in diesem Jahr und liegt über 16,90 % unter dem aktuellen Niveau. Ein Rückgang unter diese Unterstützung eröffnet die Möglichkeit, dass der Kurs auf 1,0 $ fällt.