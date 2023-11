Der USD/JPY-Wechselkurs befindet sich an einem wichtigen Widerstandsniveau, da die Anleger die nächsten Maßnahmen der US-Notenbank und der Bank of Japan (BoJ) abwarten. Die Paarung wurde am Dienstag bei 150,50 gehandelt, einige Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von 151,96. Seit dem Tiefststand im Januar ist es um über 18 % gestiegen.

Politik der US-Notenbank und der BoJ

Das Währungspaar USD/JPY hat sich in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befunden. Dieser Aufwärtstrend ist hauptsächlich auf die Maßnahmen der Bank of Japan zurückzuführen. In ihrer jüngsten Entscheidung beschloss die Bank, die Zinssätze unverändert bei -0,10 % zu belassen.

Die BoJ beschloss außerdem, ihre Zinskurvensteuerung (YCC) zu ändern, indem sie den Staatsanleihen einen Anstieg auf 1 % erlaubte. Diese Rendite wurde am Dienstagnachmittag mit 0,877 % gehandelt und lag damit unter den 0,95 % von diesem Monat.

Der USD/JPY-Wechselkurs reagierte auf die jüngsten Wirtschaftsdaten aus Japan. Nach Angaben der Statistikbehörde stiegen die durchschnittlichen Bargeldeinnahmen im September um 1,2 % gegenüber dem Vormonat (0,9 %).

Weitere Daten zeigten, dass die Ausgaben der japanischen Haushalte um 0,3% stiegen und damit besser ausfielen als die Medianschätzung von -0,4%. Im Vormonat waren die Ausgaben noch um 3,9% gestiegen. Darüber hinaus sanken die Ausgaben der privaten Haushalte des Landes um 2,8% gegenüber dem Vormonat.

Die andere wichtige Nachricht für USD/JPY war die Entscheidung der US-Notenbank von letzter Woche. Darin beschloss die Bank, die Zinssätze unverändert zwischen 5,25% und 5,50% zu belassen. Außerdem ließ sie die Tür für eine weitere Zinserhöhung offen.

Die meisten Analysten gehen jedoch davon aus, dass die Bank die Zinssätze noch eine Weile in diesem Bereich halten wird. Außerdem zeigten die jüngsten Daten zu den Non-Farm Payrolls (NFP), dass die Wirtschaft im Oktober mehr als 150.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, während die Arbeitslosenquote auf 3,9% gestiegen ist.

Technische Analyse USD/JPY

USD/JPY-Chart von TradingView

Die Wochen-Chart zeigt, dass sich das Paar USD/JPY in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand. Vor kurzem hat es den wichtigen Widerstand bei 151,96 erneut getestet. Das Paar hat ein Doppel-Top-Muster gebildet, dessen Einschnitt bei 127,41 liegt.

Gleichzeitig haben sich der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastic Oscillator (SO) in den überkauften Bereich bewegt. Daher sind die Aussichten für dieses Paar vorerst neutral. Ein Anstieg über den bisherigen Jahreshöchststand von 151,96 wird die positiven Aussichten entkräften, was den Kurs deutlich nach oben treiben wird.

Die Alternative wäre, dass sich die Doppel-Top-These bestätigt, was das Paar deutlich tiefer auf die nächste Unterstützung bei 140 drücken würde.