Der US-Dollar-Index (DXY) geriet diese Woche stark unter Druck, während die amerikanischen Anleiherenditen zurückgingen. Der Ausverkauf setzte sich am Freitag fort, nachdem die jüngsten US-Arbeitsmarktzahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP) mehr Anleger dazu veranlasst hatten, eine risikofreudigere Stimmung anzunehmen. Er rutschte auf ein Tief von 105,27 $ ab und lag damit unter dem Jahreshoch von 107 $.

Der DXY-Index gab nach der jüngsten Entscheidung der Federal Reserve nach. Darin beschloss die Bank, die Zinssätze unverändert zwischen 5,25 % und 5,50 % zu belassen. Der FOMC-Ausschuss ließ dann in seiner Sitzung im Dezember die Möglichkeit einer Zinserhöhung offen.

Eine lange Pressekonferenz von Jerome Powell ließ jedoch viele Anleger vermuten, dass die Fed die Zinserhöhungen beendet hatte. Infolgedessen gaben die Anleiherenditen nach, wobei die 10-jährige Anleihe auf 4,52 % und die 30-jährige Anleihe auf 4,7 % fielen.

Auch amerikanische Aktien boomen. Der Dow Jones stieg am Donnerstag um über 500 Punkte und am Freitag um 165 %. Diese Aktien sind auf dem Weg zu ihren besten monatlichen Gewinnen seit Juni dieses Jahres.

Der Ausverkauf des US-Dollar-Index setzte sich fort, nachdem das Bureau of Labor Statistics (BLS) schwache Arbeitsmarktzahlen veröffentlichte. Die Wirtschaft schuf im Oktober 150.000 Arbeitsplätze, verglichen mit 297.000 im Vormonat. Dieser Stellenzuwachs war niedriger als die Medianschätzung von 180.000.

Die Arbeitslosenquote stieg auf 3,9 %, während die genau beobachtete Erwerbsbeteiligungsquote auf 62,7 % sank. Der durchschnittliche Stundenlohn stieg im Vormonat und im Jahresvergleich um 0,2 % bzw. 4 %.

Diese Zahlen zusammen mit den relativ schwachen EMI-Daten für den Dienstleistungssektor bedeuten, dass die Federal Reserve die Zinssätze wahrscheinlich noch eine Weile auf dem derzeitigen Niveau halten wird. Das Gleiche gilt für andere Zentralbanken wie die EZB und die Bank of England.

Die nächsten wichtigen Daten, auf die man achten sollte, sind der bevorstehende Bericht über die Verbraucherinflation in den USA. Dieser Bericht wird bestätigen, ob sich die Inflation tatsächlich abkühlt, was eine positive Sache wäre.

Prognose für den US-Dollar-Index

DXY-Chart via TradingView

Der DXY-Index bildete bei 107,20 $ ein Double-Top-Muster, was ein Abwärtssignal darstellt. Er hat sich unter die Halslinie dieses Musters bei 105,36 $ bewegt. Auf dem Tages-Chart ist er unter die wichtige Unterstützung bei 105,88 $, dem Höchststand vom 8. März, gesunken.

Der Index hat sich auch unter den 50- und 25-Tage gleitenden Durchschnitten bewegt. Besonders wichtig ist, dass der MACD ein rückläufiges Divergenzmuster gebildet hat. Daher sind die Aussichten für den US-Dollar-Index pessimistisch, und der nächste wichtige Punkt liegt bei 104 $, wo er das umgekehrte Kopf-Schulter-Muster vervollständigen wird.