Bonk, der vergessene Meme-Coin, der im Januar Schlagzeilen machte, ist zurück. Sein Token-Preis stieg am Donnerstag im Zuge des Aufschwungs der Kryptowährungen um mehr als 60 % an. Er erreichte mit 0,0000020 $ den höchsten Stand seit März dieses Jahres und eine Marktkapitalisierung von über 41 Mio. $.

Bonk ist ein Memecoin, der im Januar ins Leben gerufen wurde. Sein Ziel war es, eine brauchbare Alternative zu beliebten Meme-Token wie Shiba Inu, Dogelon Mars und Floki Inu zu sein. Der Unterschied war, dass er im Solana-Ökosystem entwickelt wurde.

Zu dieser Zeit war Solana eine riskante Kryptowährung aufgrund seiner Verbindung mit FTX, Alameda Research und Sam Bankman Fried. Heute ist Solana eine der Kryptowährungen mit der besten Wertentwicklung in diesem Jahr. Sie sprang auf einen Höchststand von 50 $, der mehr als 325 % über dem Tiefststand in diesem Jahr lag.

Laut SolScan ist die Zahl der Bonk-Inhaber vernachlässigbar. Es hat über 474.000 Token-Inhaber. Die Zahl der aktiven Inhaber liegt jedoch bei weniger als 2.300. Diese Zahl ist deshalb so gering, weil ein einzelner Bonk-Token zu 0,000000933984 gehandelt wird. Insgesamt hat Bonk laut CoinGecko eine Marktkapitalisierung von über 78 Mio. $.

Der Bonk-Preis ist in die Höhe geschnellt, weil Kryptowährungen ein starkes Comeback erlebt haben. Der Bitcoin-Preis ist auf über 37.000 $ gestiegen, während Ethereum auf 2.000 $ geklettert ist. Zur gleichen Zeit haben auch andere Meme-Coins ein Comeback erlebt. Der Preis von Taboo Token ist in den letzten 24 Stunden um 10 % gestiegen, während Memecoin (MEME) um 15 % zugelegt hat. Andere Token wie Milady Meme Coin (LADYS), Pepe und Floki Inu sind ebenfalls stark gestiegen.

Der Hauptgrund dafür ist, dass die Federal Reserve auf eine Zinspause in den kommenden Monaten hingewiesen hat. Außerdem ist der Krypto-Angst- und Gier-Index in den Gier-Bereich von 75 gesprungen. In den meisten Fällen steigen Kryptowährungen an, wenn Gier auf dem Markt herrscht.