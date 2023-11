Laut Coinbase-CEO definieren Blockchain und Krypto den Zahlungsverkehr neu; BorroeFinance & ChainLink entwickeln sich gut

Einige CEOs von Web3 haben die Zukunft des Internets gesehen, und Coinbase-CEO Brian Armstrong ist einer dieser Menschen. Er glaubt, dass die Blockchain-Revolution in den 2020er Jahren wie die Internet-Revolution in den 1990er Jahren sein wird.

Unterdessen konzentrieren sich Krypto-Investoren auf den ROI, was sie dazu veranlasst, Token wie Chainlink (LINK) und BorroeFinance (ROE) zu kaufen. Mal sehen, was Experten über Brians Pläne und diese beiden Token sagen.

Coinbase: Förderung von Krypto- & Blockchain-Innovation

Kürzlich sprach Brian Armstrong (Mitbegründer und CEO von Coinbase) über die Entstehung von Blockchain- und Kryptotechnologien und wie sie die Welt von TradFi zu DeFi verändern werden.

Brian ist überzeugt, dass diese neuen Technologien den Zahlungsverkehr, die Kommunikation, den Geschäftsverkehr und die soziale Interaktion neu definieren werden.

Außerdem verglich Brian die Auswirkungen von Krypto und Blockchain auf die heutige Welt mit den Auswirkungen des Internets in den 90er und frühen 2000er Jahren. Wie erwartet, bereitet sich Coinbase aktiv darauf vor, in den kommenden Jahren zu den besten DeFi-Organisationen zu gehören.

Mit dieser Vision vor Augen führte die Börse eine Layer-2-Lösung namens Base ein und erhielt die behördliche Genehmigung, ihren Kunden Derivatprodukte anzubieten.

BorroeFinance schneidet in der zweiten Vorverkaufsphase gut ab

BorroeFinance (ROE) ist der weltweit erste NFT-Marktplatz für Rechnungsdiscounts mit Web3-Blockchain.

Als dezentralisierte Fundraising-Plattform ermöglicht BorroeFinance (ROE) den Urhebern von Inhalten und umsatzstarken DeFi-Unternehmen, sofortiges Geld zu generieren, indem sie ihre zukünftigen digitalen Einnahmen zu vergünstigten Preisen verkaufen.

BorroeFinance hat viele Investoren angezogen und die Plattform hat bisher 1,45 Mio. $ eingesammelt. Derzeit hat BorroeFinance (ROE) 85 % seiner zweiten Vorverkaufsphase abgeschlossen, und der Token wird für 0,015 $ verkauft.

Wenn diese Phase endet, wird der ROE um 16,7 % steigen und in der dritten Vorverkaufsphase bei 0,0175 $ liegen. Laut Analysten ist BorroeFinance (ROE) eine der besten Krypto-Investitionen im 4. Quartal 2023, und der Token wird dank des hohen Anlegerinteresses voraussichtlich bis Juli 2024 für 0,18 $ verkauft.

LINK boomt inmitten neuer Partnerschaften

Vor kurzem hat Chainlink (LINK) eine Partnerschaft mit Vodafone DAB geschlossen, um das globale Handelssystem durch Blockchain zu revolutionieren. Aktuellen Informationen zufolge wird sich diese Partnerschaft auf die Optimierung des Datentransfers für Seefracht konzentrieren und die Hürden beseitigen, die durch komplizierte Versandsysteme entstehen.

Wenn Chainlink den 40 Bio. $ schweren globalen Seehandel anzapfen kann, wird dies einen weiteren bedeutenden Gewinn für die Blockchain-Community darstellen. Aufgrund dieser positiven Ökosystementwicklung legte Chainlink (LINK) im 4. Quartal 2023 um 58,64 % zu. Am 20. Oktober lag der Preis von LINK bei 7,57 $ und bis zum 5. November stieg der Altcoin auf 12,26 $.

Laut den Daten von Coinmarketcap bleibt die Kryptowährung trotz dieser Gewinne im Aufwind. Analysten sehen die Vodafone-Partnerschaft als eine Entwicklung, die Chainlink (LINK) in den nächsten Wochen wahrscheinlich auf 15 $ treiben wird.

Erfahren Sie mehr über ROE, indem Sie den Vorverkauf von BorroeFinance besuchen oder der Roe Telegram Gruppe beitreten | Sie können BorroeFinance auch auf Twitter folgen.