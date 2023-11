Krypto-Bullenmarkt-Perlen: Shiba Memu (SHMU) oder Bonk (BONK)?

Ethereum hat soeben den Höchststand von 2.100 $ erreicht und Bitcoin ein 18-Monatshoch bei 38.000 $ – spannende Gewinne in den letzten 24 Stunden.

Während sich die Anleger bemühen, sich inmitten der Hausse bei den großen Kryptowährungen zu positionieren, wächst das Interesse an einigen Altcoins. Insbesondere die Suche nach dem neuen Top-Projekt in der Welt der Meme-Coins.

Abgesehen von den aktuellen Top-Dog- oder Frosch-inspirierten Meme-Tokens, könnte es Shiba Memu (SHMU) oder Bonk (BONK) sein?

Shiba Memu vs. Bonk: Kampf der Meme-Projekte mit Hundethemen?

Was ist Shiba Memu (SHMU)?

Shiba Memu ist ein Meme-Coin-Projekt, das KI für einen einzigartigen Ansatz für Marketing und Community-Engagement nutzt. Ein KI-Dashboard, das unter anderem die Verarbeitung natürlicher Sprache, prädiktive Analysen und Stimmungsanalysen nutzt, wird die Traktion des Projekts vorantreiben.

Der ERC-20-Token verfügt über ein Gesamtangebot von 1 Milliarde SHMU, von denen 85 % über einen Vorverkauf an die Community verteilt werden. 10 % sind für Liquiditätsgeber und Community-Belohnungen und 5 % für die Projektentwicklung vorgesehen.

Der Vorverkauf von Shiba Memu wurde aufgrund der massiven Nachfrage der Community verlängert. Bis heute sind es noch 49 Tage, aber die Anleger haben ihren Portfolios bereits SHMU im Wert von über 4,4 Mio. $ hinzugefügt.

Was ist Bonk (BONK)?

Bonk ist ein auf Solana basierender Hunde-Meme-Coin, der Ende Dezember 2022 eingeführt wurde. Der Meme-Token richtet sich an die Community der Solana-Blockchain und ist einer der Top-Gewinner in diesem Ökosystem. Während der Zusammenbruch von FTX eine negative Stimmung bei Solana hervorrief, hat die Chain eine Widerstandsfähigkeit gezeigt, die sich im Anstieg des nativen SOL-Tokens auf 50 $ zeigt.

BONK, ein Solana Program Library (SPL)-Token, wurde per Airdrop an Solana-Entwickler und -Benutzer verteilt. Der Airdrop machte 50 % des Gesamtangebots von BONK aus und seine Notierung auf den wichtigsten CEX-Plattformen hat zu seinem Preisanstieg beigetragen.

Preisprognose Shiba Memu vs. BONK

Der BONK-Preis stieg im Januar auf ein Allzeithoch von 0,00000487 $, was den Frühkäufern massive Gewinne von über 4000 % bescherte. Bei den aktuellen Preisen ist der Token seit dem ATH um 52 % gefallen. Allerdings ist er in der letzten Woche um mehr als 270 % gestiegen, was darauf hindeutet, dass die Stimmung auf dem Markt ihm helfen könnte, das Allzeithoch zu erreichen.

Unterdessen wird der Vorverkaufspreis von Shiba Memu bis zum Ende des Vorverkaufs am 30. Dezember auf 0,0485 $ steigen. Beim aktuellen Preis von 0,039925 $ ist der Vorverkaufswert von SHMU gegenüber den ursprünglichen 0,011125 $ pro Token um mehr als 258 % gestiegen.

Marktanalysten sagen, dass der Preis von Shiba Memu explodieren könnte, wenn SHMU an führenden Kryptobörsen notiert wird und das KI-Dashboard eingeführt wird. Gemäß der Roadmap des Projekts werden die beiden Meilensteine im 1. bzw. 2. Quartal 2024 erwartet.

Welches ist wahrscheinlich die bessere Investition?

Dogecoin, Shiba Inu und Pepe sind nach Marktkapitalisierung die Top-Meme-Token auf dem Markt. Während sie nach wie vor die Top-Projekte mit Hunde- und Froschmotiven in diesem Bereich sind, sehen einige aufstrebende Konkurrenten derzeit einen ebenso großen Hype wie Shiba Memu und Bonk.

Obwohl alle Meme-Token sind, handelt es sich um Projekte, die unterschiedliche Ansätze für Token-Vertrieb, Marketing und Community-Engagement verfolgen.

Der Vorteil, den Shiba Memu gegenüber Bonk haben könnte, liegt vielleicht im KI-Dashboard, das im 3. Quartal 2024 eingeführt werden soll. Das Staking könnte auch für Investoren sehr attraktiv sein.

Anleger, die das eine oder andere kaufen möchten, sollten sich vor einer Investition genau informieren. Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass es sich bei Kryptowährungen um einen reifenden Sektor handelt und Token immer noch volatilen Schwankungen unterworfen sind.

Sie können mehr über Shiba Memu hier erfahren.