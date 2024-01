JasmyCoin-Preis gehalten stabil am Donnerstag als die Krypto-Hausse wieder aufgenommen. Der $JASMY Token stieg auf ein Hoch von 0,0065 $, ein paar Punkte unter dem Hoch dieses Monats von 0,0067 $. Es hat um mehr als 115% von seinem tiefsten Punkt in diesem Jahr gestiegen.

Warum steigt Jasmy Token?

Jasmy und andere Altcoins setzten ihren starken Aufschwung fort, da die Anleger weiterhin optimistisch in Bezug auf die Kryptoindustrie sind. Es gibt drei Hauptgründe, warum Bitcoin und andere Altcoins einen Aufschwung erleben.

Zunächst gab es diese Woche Hoffnungen auf einen Bitcoin-ETF, als sich die Securities and Exchange Commission (SEC) zum zweiten Mal mit Blackrock und Nasdaq traf. Dies war ein wichtiges Treffen, da Blackrock einer der prominentesten Namen ist, der einen Vorschlag eingereicht hat, während Nasdaq die zweitgrößte Börse der Welt ist.

Zweitens steigt Jasmy aufgrund der sogenannten Nikolaus-Rallye. In den meisten Jahren tendieren Kryptowährungen und andere Vermögenswerte dazu, sich vor Weihnachten zu erholen. Darüber hinaus steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbanken im Jahr 2024 mit Zinssenkungen beginnen werden.

In den meisten Industrieländern ist die Inflationsrate in letzter Zeit drastisch gesunken. Im Vereinigten Königreich sank der Verbraucherpreisindex (VPI) im November auf unter 4 %, und es ist wahrscheinlich, dass sich dieser Trend fortsetzt. In Europa nähert sich der Verbraucherpreisindex 2 %, während er in den USA bei etwa 3,1 % liegt.

Daher gehen Ökonomen davon aus, dass diese Banken im Jahr 2024 mehrere Zinssenkungen vornehmen werden, was eine deutliche Umkehrung der Situation in den vergangenen zwei Jahren darstellt. Die US-Notenbank hat für 2024 drei Zinssenkungen in Aussicht gestellt, was 75 Basispunkten entspricht.

All diese Faktoren sind für Jasmy von Bedeutung, da er eng mit Bitcoin korreliert. In den meisten Fällen neigen Jasmy und andere Altcoins dazu, zu steigen, wenn Bitcoin steigt und umgekehrt. Zum Beispiel stürzte er im Dezember letzten Jahres auf 0,0027 $ ab, als BTC unter 16.000 $ abstürzte.

Preisprognose für Jasmy

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Kurs des JASMY-Tokens in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand. Während des Anstiegs kreuzten sich die gleitenden Durchschnitte der 25- und 50-Tage-Linie im Oktober nach oben, was ein positives Zeichen ist.

In jüngster Zeit ist Jasmy bei 0,0066 $ auf Widerstand gestoßen, über den er sich nur mit Mühe hinwegsetzen konnte. In ähnlicher Weise hat Bitcoin damit gekämpft, über das Jahreshoch von fast 45.000 $ zu steigen. Daher vermute ich, dass der Preis des Jasmy-Tokens weiter steigen wird, wenn die Käufer den Hauptwiderstand bei 0,0080 $ anpeilen, dem höchsten Swing am 5. Mai, der 26 % über dem aktuellen Niveau liegt.