Shanghai führt die weltweit erste grenzüberschreitende Abwicklung mit dem digitalen Yuan durch

Die Zweigstelle der Bank of China in Shanghai hat erfolgreich eine Zahlung in Höhe von 100 Millionen Yuan (14 Mio. $) unter Verwendung ihrer digitalen Zentralbankwährung (CBDC), e-CNY, durchgeführt. Lokalen Quellen zufolge wurde die Auslandszahlung über das Shanghai Financial Exchange International Board für Gold abgewickelt. Die Abwicklung erfolgte am 20. Dezember.

Ein Sprecher der Bank of China kommentierte die erfolgreiche Abwicklung:

Das Konto wird dazu beitragen, die eingehende Umsetzung der Strategie zur Förderung der Freihandels-Pilotzone in Shanghai finanziell zu unterstützen und die Qualität und den Ausbau des internationalen Handelszentrums zu fördern.

Der Meilenstein ist von Bedeutung für die Bank of China Shanghai, die bei e-CNY-Pilottests an vorderster Front stand. Die Einführung des e-CNY unterstreicht die Strategie zur Förderung der Freihandels-Pilotzone in Shanghai, die sich zu einem internationalen Handelszentrum entwickeln will. Kürzlich ermöglichte die Bank die Einfuhr von Eisenerz nach China in digitaler Währung.

Globale e-CNY CBDC-Tests zur Förderung der Akzeptanz

China hat die E-CNY-Experimente intensiviert, obwohl das Land versucht, sich von der Dollarabhängigkeit zu befreien. Bei globalen Pilottests unterzeichnete China am 1. Dezember ein 400-Millionen $-Memorandum mit den Vereinigten Arabischen Emiraten zur CBDC-Zusammenarbeit. China hat auch mit mehreren Institutionen, darunter dem britischen Bankengiganten Standard Chartered, für e-CNY-Tests zusammengearbeitet.

Vor kurzem hat China seine neueste Version der digitalen Yuan-App veröffentlicht. Die aktualisierte Version bietet erweiterte Funktionalitäten und ermöglicht Benutzern die Verbindung von Debitkarten und persönlichen Bankkonten, um digitale Währungen zu kaufen.

Chinas Präsident Xi Jinping hat sich vehement für CBDCs eingesetzt, da er glaubt, dass sie der Schlüssel zur Erschließung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs sind. Die Unterstützung kommt trotz der harten Haltung des Landes gegenüber digitalen Assets, das Kryptowährungstransaktionen im Jahr 2021 verboten hat. Im Juli dieses Jahres überstiegen die e-CNY-Transaktionen seit ihrer Einführung vor weniger als zwei Jahren den Wert von 1,8 Billionen Yuan (250 Milliarden $).