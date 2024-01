Der argentinische Peso ist stark abgestürzt, während die neue Regierung von Javier Milei Gestalt annimmt. Von TradingView zusammengestellte Daten zeigen, dass der USD/ARS-Wechselkurs auf über 800 gestiegen ist, viel höher als sein August-Tief von 287,78. Er ist in diesem Jahr um mehr als 358 % gestiegen und damit fast wertlos geworden.

USD/ARS-Chart via TradingView

Zukunft des argentinischen Pesos in Gefahr

Die Zukunft der argentinischen Währung ist in Gefahr, während die neue Regierung von Javier Milei ihre Politik umsetzt. Letzte Woche stürzte die Währung um mehr als 50 % ab, nachdem die Regierung eine wirtschaftliche Schocktherapie zur Bewältigung der aktuellen Krise vorgestellt hatte.

Der starke Rückgang der Währung bedeutet, dass sich das Leben aller Argentinier weiter verschlechtern wird. In einer Erklärung warnte der Wirtschaftsminister, dass sich die Situation mit der Zeit eher verschlechtern als verbessern werde.

Es wird erwartet, dass die Inflation auf einem unangenehmen Niveau bleiben wird, da die Regierung die Subventionen gekürzt hat. Wie wir in Nigeria gesehen haben, führt die Abschaffung der Subventionen in Verbindung mit einer fallenden Währung zu höheren Preisen. Noch schlimmer ist die Situation in Argentinien, das die meisten seiner Artikel importiert.

Unterdessen ist die Regierung dabei, die Ausgaben in allen Sektoren zu kürzen. Milei hofft, das Haushaltsdefizit bis 2024 beseitigen zu können. Die Theorie besagt, dass unkontrollierte Staatsausgaben zu einer höheren Inflation führen. Am Mittwoch stellte die Regierung Maßnahmen zur Deregulierung der Wirtschaft vor, um das Land für Investoren attraktiv zu machen.

Als Teil des Deregulierungsprozesses wird die Regierung auch Privatisierungsmaßnahmen umsetzen, um der Regierung die meisten Parastalten zu entreißen. Auch wenn diese Maßnahmen richtig sind, ist die Realität so, dass sie nicht populär sein werden und zu Protesten führen könnten.

Die andere wichtige Nachricht, die den argentinischen Peso bewegte, ist eine neue Schuldenauktion in Höhe von etwa 2,9 Billionen Pesos (3,7 Milliarden $). Mit diesen Mitteln will die Regierung eine Menge kurzfristiger Zahlungsrückstände lokaler Gläubiger bei der Zentralbank begleichen.

Ausblick für den argentinischen Peso

Argentinien befindet sich auf unbekanntem Terrain, da der neue libertäre Präsident versucht, den Kurs des Landes radikal zu ändern. Ich glaube, dass die meisten seiner Maßnahmen richtig sind, vor allem was Deregulierung und Ausgabenkürzungen angeht.

Allerdings bedeutet dies, dass sich das Leben der meisten Menschen verschlechtern wird, wie wir in Nigeria gesehen haben. In seinen neuen Wochen als Präsident wertete der nigerianische Präsident den Naira ab und strich Subventionen, die die Regierung jedes Jahr Milliarden von Dollar kosteten.

Die Herausforderung für Argentinien besteht darin, dass es im Inland Geld ausgeben und seinen Schuldenberg bedienen muss. Mit über 31 Mrd. $ ausstehender Schulden ist Argentinien das am höchsten beim IWF verschuldete Land. Dies bedeutet, dass ein weiterer Zahlungsausfall in den kommenden Jahren nicht ausgeschlossen werden kann.

Dies bedeutet, dass der argentinische Peso gegenüber dem US-Dollar und anderen Währungen wahrscheinlich weiterhin an Wert verlieren wird. Mein Basisszenario ist, dass das USD/ARS-Paar in den kommenden Monaten auf 1.000 steigen wird.