BitMEX-Gründer Arthur Hayes sagt, er habe SOL für ETH verkauft: Hier ist seine Vorhersage

Der jüngste Preisanstieg von Solana könnte zu Gewinnmitnahmen oder zur Umschichtung von Gewinnen in andere Positionen bei einigen Anlegern führen. BitMEX-Gründer Arthur Hayes sagt, dass er genau das getan hat. Er verkaufte seinen SOL, um mehr Ethereum (ETH) zu kaufen.

Sollte man in Anbetracht dieser Aussichten einen Teil der Gewinne auf dem Markt nutzen, um einen neuen Token wie Memeinator (MMTR) zu kaufen?

BitMEX-Gründer prognostiziert einen Anstieg von Ethereum auf 5.000 $

BitMEX-Gründer Arthur Hayes hat auf seinem X-Social-Media-Konto gepostet, dass er seine Solana (SOL)-Bestände verkauft und den Erlös verwendet hat, um mehr Ethereum (ETH) zu kaufen.

Der Schritt von Hayes erfolgt, als Solana am 22. Dezember auf Höchststände von 99 $ stieg und sowohl XRP als auch BNB bei der Marktkapitalisierung überholte und auf Platz vier landete. Das offene Interesse an der Kryptowährung hat 1,25 Milliarden erreicht. In den letzten Wochen hat Hayes darüber berichtet, dass SOL auf 100 U$ gestiegen ist. Der Preis des Tokens ist im letzten Monat um mehr als 70 % gestiegen.

Doch während SOL im Jahr 2023 die ETH bei weitem übertroffen hat, sind die Aussichten des Krypto-Unternehmers und Branchenkenners für Ethereum optimistisch.

Laut dem ehemaligen BitMEX-CEO könnte der nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Krypto-Asset der Welt auf 5.000 $ steigen. Bemerkenswert ist, dass ETH während des letzten Bullenmarktes ein Allzeithoch von über 4.800 $ erreichte.

Arthur Hayes ist “Long Crypto”

Abgesehen von seinem optimistischen Ausblick auf ETH hat Hayes behauptet, dass Krypto auf Dauer Bestand haben wird und dass es vielleicht keinen besseren Zeitpunkt gibt, um “Long Crypto” zu sein. Er hat sich auch zur jüngsten Debatte über Bitcoin-ETFs geäußert.

Ihm zufolge sind “Sacheinlagen” zwar “einfacher und sauberer für den Fonds”, aber Bargeld bietet mehr Macht. Dies könnte jedoch dazu führen, dass in den USA “nur politisch verbundene Makler und Börsen” als Gegenparteien eingesetzt werden, stellt er fest.

“Es wird interessant zu beobachten sein, wie sich die Mikrostruktur des Marktes verändert, wenn überhaupt. Wird sich die Preisfindung von Ost nach West verlagern? Wird die wichtigste Zeit für den Handel Mo-Fr um 16 Uhr EDT sein, wenn das Erstellungs-/Einlösungsfenster geschlossen wird?

Hayes ist jedoch der Meinung, dass dieses Szenario eine Vielzahl von Arbitragemöglichkeiten für Anleger bieten könnte, die sowohl an US-basierten als auch an nicht-amerikanischen Kryptobörsen ihre Vorteile nutzen können.

Ist dies ein guter Zeitpunkt, Memeinator zu kaufen?

Während der Markt sich auf eine Hausse einstellt und der Wert von Bitcoin, Ethereum und Solana wahrscheinlich explodieren wird, ist sich die Anlegergemeinschaft auch des Potenzials für atemberaubende Renditen bei relativ unbekannten Edelsteinen bewusst.

Marktanalysten haben L2-Tokens, KI und Gaming als einige der großen Trends bezeichnet. Auch die Welt der Meme-Coins zieht große Aufmerksamkeit auf sich, insbesondere nach der überragenden Performance von Solana-basierten Bonk (BONK).

Memeinator (MMTR), eine neue KI-bezogene Meme-Coin im Vorverkauf, entwickelt sich jedoch zu einem potenziellen Herausforderer. Dem Whitepaper zufolge wird Memeinator seiner Community einen echten Nutzen bieten. Er umfasst eine Spielplattform, NFTs und Staking – Funktionen, die das Projekt von schwachen Meme-Token abheben, die nur auf Hype basierende Spekulationen bieten.

Memeinator hat sich zum Ziel gesetzt, eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. $ zu erreichen, indem es diese wertlosen Meme-Coins überholt. Derzeit sind nur Bonk, Shiba Inu und Dogecoin Meme-Coins mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. $.

Vorverkauf von Memeinator nähert sich 2,4 Mio. $

Der Vorverkauf von Memeinator war ursprünglich auf 29 Stufen ausgelegt, wurde aber auf Anregung der Community auf 20 reduziert. Seit der Reduzierung Anfang dieses Monats hat sich der Verkauf von MMTR-Token beschleunigt.

Bis zum 22. Dezember hat das Projekt fast 2,4 Mio. $ aufgebracht, wobei Stufe 9 den Teilnehmern des Vorverkaufs die Möglichkeit bietet, MMTR für 0,0157 $ zu kaufen. Es gibt ein Weihnachtsangebot von 10% Bonus für Anleger, die mindestens 5.000 $ an Token kaufen.

Interessierte Teilnehmer können während des Vorverkaufs auch von zahlreichen anderen Vorteilen profitieren. Vor dem mit Spannung erwarteten Start von Memeinator ist auch Staking möglich.