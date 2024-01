BONK erregt Aufmerksamkeit als ein führender KI-Krypto-Token in diesem Winter

Der Winter mag in der realen Welt eine Zeit der Untätigkeit sein, aber nicht im Kryptobereich. Bonk (BONK) hat in der Community der digitalen Assets aufgrund seiner signifikanten Preissprünge für Aufregung gesorgt. Der Meme-Token ist im letzten Monat um über 500 % gestiegen.

BONK 30-Tage-Chart auf Coinmarketcap

Die große Frage, die viele jetzt beschäftigt, ist jedoch: Welcher Coin kommt als nächstes und in welchen Token sollte man investieren?

Aus dem Wettbewerb hat sich ein Projekt herauskristallisiert: InQubeta (QUBE). Diese Kryptowährung steht an der Schnittstelle von KI und Blockchain und gehört zu den besten KI-Krypto-Token auf dem Markt.

In diesem Beitrag befassen wir uns mit dem Aufstieg von Bonk und den Voraussetzungen für ein explosives Wachstum von InQubeta. Lasst uns gleich loslegen.

InQubeta (QUBE): eine vielversprechende KI-Kryptowährung

InQubeta (QUBE) floriert auf dem Kryptomarkt, insbesondere beim ICO, und hat den Fundraising-Meilenstein von 7,2 Mio. $ überschritten. Was zeichnet es jedoch aus?

Dieses ICO steht an der Schnittstelle von Blockchain und Kryptowährung. Wenn Sie ein Fan dieser Innovationen sind, erhalten Sie das Beste aus beiden Welten. Dank dieser faszinierenden Konvergenz ist es auch besser positioniert, um weiter zu steigen, daher die massive Teilnahme am Vorverkauf.

Es verspricht auch, eine der kritischsten Herausforderungen im KI-Bereich mit der Blockchain-Technologie zu lösen. Zu diesem Zweck wird es die erste Crowdfunding-Plattform für KI-Startups durch Kryptowährung sein. Eine interessante Tatsache in diesem Zusammenhang ist, dass InQubeta die Finanzierungslandschaft der KI-Branche möglicherweise umgestalten könnte, was die Annahme dieser Technologie begünstigen würde.

Über diese Crowdfunding-Plattform können Startups Gelder beschaffen, indem sie Investitionsmöglichkeiten schaffen. Darüber hinaus werden sie als NFTs dargestellt, in Stücke aufgeteilt und Investoren angeboten, die wiederum Anteile an aufstrebenden KI-Unternehmen erhalten.

Angesichts seines Konzepts ist es wahrscheinlich, dass es zulegen wird, insbesondere wenn der Markt in eine Hausse eintritt. Der Vorverkauf befindet sich derzeit in der sechsten Phase, und ein Token kostet nur 0,01925 $. Experten und Analysten zufolge könnte es sich um eine der besten neuen Kryptowährungen handeln, in die man investieren sollte, denn es wird eine 50-fache Rallye nach dem Start erwartet.

Bonk (BONK): Rallye geht weiter

Bonks (BONK) hat in letzter Zeit astronomische Preisanstiege erlebt und ist im letzten Monat in die Höhe geschnellt. Ein solches Wachstum war zuletzt bei Pepe (PEPE) zu beobachten, als der Wert nach seiner Einführung im 2. Quartal des Jahres stark anstieg.

Früher war der Meme-Coin der größte im Solana-Ökosystem, aber nach seinem Aufstieg hat er sich mittlerweile zu einem der Top-Altcoins im gesamten Kryptomarkt entwickelt. Darüber hinaus hat Bonk im letzten Quartal 2023 große Meme-Coins wie Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) und Pepe übertroffen.

Der Preisanstieg von Bonk wurde durch eine Kombination mehrerer Faktoren beeinflusst. Als erstes war da die Solana-Rallye, die den Preis in die Höhe trieb. Mit zunehmender Dynamik trieb die Notierung von Coinbase den Preis weiter nach oben, gefolgt von der überraschenden Notierung auf Binance.

Da seine Zugkraft keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, könnte es sich um eine der besten Coins handeln, in die man investieren kann.

Schlussfolgerung

Bonk hat nach einer Rallye seinen Status als eine der besten Meme-Coins in diesem Winter gefestigt. Da weitere Preissteigerungen zu erwarten sind, ist er einer der besten Kryptowährungen, auf die man setzen kann. In der Zwischenzeit wurde InQubeta nach seinem beeindruckenden Vorverkauf und seinen soliden Fundamentaldaten als beste Kryptowährung zum Investieren angepriesen. Für alle Informationen über QUBE besuchen Sie den InQubeta-Vorverkauf oder treten Sie den InQubeta-Communities bei.