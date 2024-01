Barry Silbert tritt als Vorstandsvorsitzender von Grayscale Investments zurück

Grayscale Investments hat bekannt gegeben, dass Barry Silbert, der Gründer und CEO von Digital Currency Group (DCG), aus dem Vorstand zurückgetreten ist.

Silbert tritt aus dem Grayscale-Vorstand zurück

Wie aus einer 8-K-Einreichung an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) vom 26. Dezember hervorgeht, ist Silbert von seinem Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrats zurückgetreten. Ebenfalls zurücktreten wird Mark Murphy, der Präsident von DCG. Die Rücktritte werden dem Dokument zufolge am 1. Januar 2024 wirksam.

In der Zwischenzeit hat Grayscale neue Vorstandsmitglieder ernannt, wobei Mark Shifke, der derzeitige Finanzchef von DCG, den Vorsitz von Silbert übernommen hat. Die anderen neuen Vorstandsmitglieder sind Matthew Kummell und Edward McGee.

“Bevor er zu DCG kam, war Herr Shifke CFO von Billtrust, einem Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von AR- und Cloud-basierten Lösungen rund um den Zahlungsverkehr konzentriert, sowie CFO von Green Dot (NYSE: GDOT), einem Unternehmen für mobiles Banking und eine Zahlungsplattform”, heißt es in der Einreichung.

Shifke ist ein ehemaliger leitender Angestellter von JPMorgan Chase und Goldman Sachs und war zuvor auch als Leiter der International Structured Finance Group bei KPMG tätig.

Silberts Rücktritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem Grayscale Investments die Genehmigung der SEC für die Umwandlung seines Bitcoin Trust (GBTC) in einen Spot-Bitcoin-ETF anstrebt. Das Unternehmen hatte zuvor einen Prozess gegen die Aufsichtsbehörde gewonnen, die seinen Antrag abgelehnt hatte. Die juristische Niederlage zwang die SEC, einen neuen Ansatz für Bitcoin-ETFs zu wählen, und sie wird wahrscheinlich in den kommenden Tagen mehrere genehmigen.

Weitere Einzelheiten zu den Rücktritten des Vorstands wurden zwar nicht bekannt gegeben, aber DCG ist ein wichtiger Kryptoakteur. Sein Kryptogeschäft umfasst die Muttergesellschaft von Grayscale, Luno, Foundry und Genesis, dem Makler für digitale Assets, der Anfang des Jahres Konkurs anmeldete.