Kryptowährungen entwickelten sich in dieser Woche relativ uneinheitlich in einem Umfeld mit geringen Umsätzen. Bitcoin hat sich stabil über 42.000 $ gehalten, während Solana und seine Ökosystem-Token eine Pause eingelegt haben. Insgesamt stieg die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen auf über 1,7 Bio. $.

Die nächsten Wochen werden wichtig sein, wenn der Januar-Effekt einsetzt. Dabei handelt es sich um eine Situation, in der Finanzanlagen wie Aktien und Kryptowährungen zu Beginn des Jahres eine Rallye erleben. Es besteht auch die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) einen Spot-Bitcoin-ETF genehmigen wird.

Dieser Artikel befasst sich mit einigen der wichtigsten Kryptowährungen wie Shiba Memu, Bitcoin SV und BNB.

Preisprognose für Shiba Memu

Shiba Memu, eine der leistungsstärksten Kryptowährungen, steht im Rampenlicht, da der Vorverkaufszeitraum zu Ende geht. Es war ein erfolgreicher Zeitraum, da die Entwickler in den letzten Monaten über 4,9 Mio. $ gesammelt haben. Mit dem Ende des Vorverkaufs besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr Ziel von 5 Mio. $ erreichen werden.

Shiba Memu ist eine Kryptowährung, die darauf abzielt, das nächste große Ding in der Meme-Coin-Industrie zu werden. Dieses Ziel wird erreicht, da es sich an der Schnittstelle zwischen der schnell wachsenden Meme-Coin- und der künstlichen Intelligenz (AI)-Industrie befindet.

Während die großen Coins wie Bitcoin und Ethereum im Jahr 2023 stiegen, wurden sie von den meisten Meme-Coins übertroffen. Heute haben Meme-Coins wie Pepe, Bonk und Grok eine kombinierte Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. $. Auf dem Weg dorthin haben diese Token, von denen die meisten keinen Nutzen haben, viele Millionäre hervorgebracht.

Die Branche der künstlichen Intelligenz (KI) hingegen hat die Welt verändert, mit Plattformen wie ChatGPT, Grok und Anthropic, die jeden Monat Millionen von Dollar verdienen. OpenAI, der Erfinder von ChatGPT, wird mit über 100 Mrd. $ bewertet.

Shiba Memu wird KI-Funktionen wie natürliche Sprachverarbeitung (NLP), Stimmungsanalyse und Bilderkennung nutzen, um spannende Marketingmaterialien zu erstellen und seine Popularität unter Krypto-Fans zu steigern.

Es ist schwierig, eine Preisprognose für Shiba Memu abzugeben, da der Token noch nicht eingeführt wurde. Allerdings wird die Markteinführung mit zahlreichen Rückenwindsignalen wie sinkender Inflation, Zinssenkungen, der Genehmigung von Bitcoin-ETFs und der Halbierung von Bitcoin zusammenfallen. Dies bedeutet, dass er sich der laufenden Krypto-Rallye anschließen könnte. Sie können den Shiba Memu-Token hier kaufen.

Preisprognose für Bitcoin SV

Der Bitcoin SV (BSV)-Preis stieg am Mittwoch stark an, obwohl BTC weiterhin unter Druck stand. Er stieg auf ein Mehrmonatshoch von 69,62 $ und lag damit 280 % über seinem Tiefststand im Jahr 2022. Der Coin kletterte über die wichtigen Unterstützungsniveaus bei 55,36 $ und 58,70 $, die höchsten Swings am 9. November und 21. Oktober.

Bitcoin SV hat sich über die 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitte bewegt, was ein positives Zeichen ist. Daher vermute ich, dass der Coin in den kommenden Tagen entweder ein steigendes Flaggen- oder Wimpelmuster bilden wird. Sie hat bereits einen Pol dieses Musters gebildet.

Sollte dies der Fall sein, wird der Coin einen Aufwärtstrend erleben, während die Käufer den Hauptwiderstand bei 80 $ anpeilen.

Preisprognose für BNB

Der BNB-Preis hat in den letzten Tagen ebenfalls einen Anstieg verzeichnet. Er ist in den letzten zwei Tagen in Folge gestiegen und hat den höchsten Stand seit dem 29. Mai erreicht. Der Coin hat die wichtige Widerstandsmarke bei 271,90 $ in eine Unterstützungsmarke umgewandelt.

Der BNB-Preis hat ein goldenes Kreuzmuster gebildet, was ein positives Zeichen ist. Dieses Muster entsteht, wenn sich der 50- und der 200-Tages-EMA (Exponential Moving Averages) kreuzen. Der Relative Strength Index (RSI) hat den extrem überkauften Punkt bei 80 erreicht.

Daher wird der Coin wahrscheinlich zurückgehen und möglicherweise die Unterstützung bei 271 $ erneut testen. BNB wird sich dann erholen und den Widerstand bei 350 $, dem höchsten Punkt im April, erneut testen.