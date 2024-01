SEC verschiebt Entscheidung über 2 Ethereum-ETFs; Celestia und InQubeta stehen vor einem großen Sprung

Als viele dachten, Spot-ETFs seien beschlossene Sache, verschob die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (SEC) kürzlich die Entscheidungen über zwei wichtige Ethereum-ETF-Anträge. Die Entscheidung, ob diese Anträge genehmigt werden, wurde erneut verschoben.

Die Spekulationen in der Krypto-Community haben sich folglich verbreitet. Nichtsdestotrotz ist der Optimismus ungebrochen, denn das Jahr 2024 wird in der Krypto-Branche ein denkwürdiges Jahr werden.

In der Zwischenzeit bereiten sich Celestia (TIA) und InQubeta (QUBE), die derzeit in aller Munde sind, auf bemerkenswerte Sprünge vor. Erstere ist auf der Suche nach einer neuen Preisentdeckung, während letztere sich auf einen potenziellen 50-fachen Sprung nach dem Start vorbereitet. Das sollten Sie nicht verpassen.

Dieser Artikel wird sich mit diesen Entwicklungen befassen. Fangen wir an.

InQubeta (QUBE): Ein vielversprechender Token, den man nicht verpassen sollte

InQubeta (QUBE) hat im Rahmen seiner Frühfinanzierung bisher unglaubliche 7,6 Mio. $ eingesammelt und damit seinen Status als eines der besten ICO-Projekte im Dezember dieses Jahres gefestigt. Der native Token dürfte in die Höhe schießen, da der Vorverkauf vor dem Marktdebüt des Projekts schnell ausverkauft ist.

Aber was zeichnet InQubeta aus? Wenn Sie ein Fan der transformativsten Innovationen der Welt sind, könnte dies das Richtige für Sie sein.

QUBE steht an der Schnittstelle von KI und Blockchain. Ziel ist es, die Fundraising-Herausforderungen im KI-Sektor zu lösen, indem es die erste Crowdfunding-Plattform für Startups durch Kryptowährung wird.

Das wird nicht alles sein. Sein neuartiger NFT-Marktplatz wird ein Jagdrevier für neue und vielversprechende KI-Unternehmen sein. Investoren können zu frühen Unterstützern bahnbrechender KI-Startups werden, was ihnen wahrscheinlich massive Gewinne bescheren wird. Und das Tollste daran? Es wird keine Investitionsgrenze geben.

In der sechsten Phase des Vorverkaufs beträgt der Preis des Tokens nur 0,01925 $. Laut Analysten könnte sein Preis in den ersten drei Monaten nach der Einführung um das Fünfzigfache steigen, was ihn möglicherweise zu einem der besten neuen Kryptos macht, in die man heute investieren kann.

SEC: Verzögerung der Entscheidung über 2 Spot-Ethereum-ETF-Anträge

Wieder einmal hat die SEC ihre Entscheidung über die Genehmigung von Ethereum-ETF-Anträgen von zwei Top-Vermögensverwaltern verzögert. Dies hat viele dazu veranlasst, sich zu fragen, wie lange dieses Spiel noch andauern wird. Die vorsichtige Haltung der SEC gegenüber kryptobasierten ETFs ist zwar verständlich, sollte sich aber nicht so lange hinziehen.

Jüngsten Unterlagen zufolge hat die Regulierungsbehörde ihre Entscheidungen zu den Anträgen von Hashdex und Grayscale verschoben. Diese Anträge werden weiter geprüft, da sich die SEC offenbar Zeit lässt, ihre mögliche Notierung zu prüfen.

So wie es aussieht, werden Entscheidungen über Spot-Ethereum-ETFs wahrscheinlich im nächsten Jahr getroffen. Da im Oktober jedoch mehrere zukunftsorientierte ETFs genehmigt wurden, dürften Spot-Ether-ETFs nur eine Frage der Zeit sein.

Celestia (TIA): Ein neues Hoch in Sicht?

Celestia (TIA) ist ein neuer Token, der die Kryptowelt im Sturm erobert hat. Seit seiner Einführung im November ist er um satte 500 % gestiegen – ziemlich beeindruckend. Sein Preis erreichte am 14. Dezember mit 14,4 $ seinen Höchststand, aber dies scheint noch nicht das Ende seiner Preisfindung zu sein. Wenn Sie auf der Aufwärtswelle des aktuellen Marktes mitreiten möchten, könnte Celestia eine der besten Coins sein, in die Sie investieren können.

Aber was ist Celestia? Es handelt sich um ein modulares Konsens- und Datennetzwerk, das bei der Bereitstellung skalierbarer, sicherer Web3-Anwendungen hilft. Dieses modulare Netzwerk ermöglicht den Einsatz von Blockchains mit minimalem Overhead. Man kann sich nur vorstellen, welche Flutwelle es in Zukunft erleben wird.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird Celestia bei rund 13 $ gehandelt. Es hat an Zugkraft gewonnen und scheint für einen weiteren Bullenmarkt bereit zu sein. Wenn Sie sich gewinnbringend positionieren möchten, könnte TIA ein hervorragender Startpunkt und eine gute Kryptowährung zum Kauf sein.

Schlussfolgerung

Die SEC verschiebt Entscheidungen zu 2 Ethereum-ETFs, dennoch bleibt der Optimismus groß. Unterdessen sind Celestia und InQubeta Altcoins, bei denen man auf ein massives Wachstum achten sollte. TIA wird an beliebten Börsen angeboten und Sie können QUBE erwerben, indem Sie dem untenstehenden Link folgen.

