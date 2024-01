Pullix ist ein sofortiger Erfolg, da Anleger fast 2 Mio. $ im Vorverkauf investieren

Pullix, eine kommende „Trade-to-Earn“-Kryptowährung, hat vor einigen Tagen einen Vorverkauf gestartet. In der 4. Phase haben die Investoren Token im Wert von insgesamt 1,98 Mio. $ erworben. Die Investition ist nicht zufällig, sondern ein Hinweis auf das Potenzial des Projekts. Die Erwartungen der Anleger, dass Pullix eine besondere Stellung in der Welt der Kryptowährung einnimmt, haben ein FOMO ausgelöst. Infolgedessen lohnt es sich, mehr über diesen Token zu erfahren, der bis 2024 um mehr als das 100-fache steigen könnte.

Über Pullix

Pullix ist eine Kryptowährungsbörse, die die Funktionen dezentraler und zentraler Börsen kombiniert. Die Plattform wurde aus der Erkenntnis heraus ins Leben gerufen, dass die beiden Arten von Börsen unzureichend waren. Durch die Nutzung ihrer vorteilhaften Eigenschaften lassen sich Probleme lösen und Anlegern vorteilhafte Eigenschaften bieten.

Nehmen wir ein Beispiel für Liquidität, eine Schlüsselfunktion, die es Anlegern ermöglicht, Vermögenswerte schnell und kostengünstig zu handeln. Zentralisierte Börsen haben gegenüber dezentralen Pendants einen Vorteil, da sie über viel Liquidität verfügen. Pullix wird diese Eigenschaft von CEXs nutzen, indem es Anreize für Benutzer schafft und mehrere handelbare Vermögenswerte anbietet. Die Plattform arbeitet auch mit institutionellen Liquiditätsanbietern zusammen, um dringend benötigte Liquidität bereitzustellen. Durch die Bereitstellung hoher Liquidität löst Pullix ein seit langem bestehendes Problem, das die Einführung von DEXs behindert.

Andererseits nutzt Pullix die Sicherheitsfunktionen von DEXs und löst ein häufiges CEX-Problem. Mittlerweile müssen Sie sich der häufigen Exploits und Sicherheitslücken bewusst sein, die auf CEXs gemeldet werden. Pullix bietet Anlegern private Schlüssel, die ihnen wie DEXs die volle Kontrolle über ihr Vermögen ermöglichen. Mit Ihren privaten Schlüsseln können Sie sicher sein, dass niemand Ihr Vermögen stiehlt, was Ihnen ein beruhigendes Gefühl gibt.

Es ist auch überflüssig zu erwähnen, dass die obligatorischen KYC-Anforderungen für CEX-Investoren lästig sind. Bei Pullix ist die Privatsphäre zu 100 % gewahrt. Die Anleger eröffnen einfach ein Konto bei der Börse unter Verwendung ihrer E-Mail-Adresse. Die Händler nutzen ihre digitalen Vermögenswerte als Sicherheit für den Handel, was die Plattform effizient, bequem und sicher macht.

Ist Pullix eine gute Investition?

Pullix ist die weltweit erste “Trade-to-Earn”-Plattform. Wie jedes andere Projekt mit neuen Funktionen wird es wahrscheinlich Aufmerksamkeit erregen. Dank der Einzigartigkeit der Plattform findet der Vorverkauf zuerst statt. Daher ist zu erwarten, dass der PLX-Token mit zunehmender Akzeptanz massiv ansteigen wird.

Im Zusammenhang mit “Trade-to-Earn” möchten Sie vielleicht wissen, was genau dieser Begriff bedeutet. Im wahrsten Sinne des Wortes bedeutet es, durch Handel zu verdienen. Natürlich ist der offensichtliche Weg, um auf der Plattform zu verdienen, der Handel mit Vermögenswerten und das Erzielen von Gewinnen. Pullix belohnt die Anleger jedoch schon für die bloße Nutzung der Plattform, unabhängig von den Handelsergebnissen. Die Anleger erhalten eine Gewinnbeteiligung an den täglichen Einnahmen, die die Plattform erzielt.

Neben dem Belohnungsmechanismus ist Pullix auch ein Kreditprotokoll. Die Anleger profitieren von der Kreditvergabe und -aufnahme und erhöhen ihr Einkommen. Es gibt auch spannende Erträge durch Yield Farming, Staking und Pullix’ VaultX-Funktion. Es gibt auch NFT- und DeFi-Launchpads für zusätzliches passives Einkommen.

Pullix ist auch eine kostengünstige Plattform. Die Anleger handeln mit Vermögenswerten zu Null-Kommissionen und engen Spreads, was Pullix wettbewerbsfähig und attraktiv macht. Und was noch mehr ist? Sie können mit mehreren Kryptowährungen und traditionellen Vermögenswerten, einschließlich Devisen und Aktien, handeln. Anleger können auch die Vorteile des Margenhandels nutzen, um mit höheren Volumina zu handeln und mehr zu verdienen.

In Pullix investieren und einen 100-fachen Gewinn erzielen?

Analysten sind hinsichtlich Pullix optimistisch und rechnen mit einer Reihe positiver Ergebnisse, sobald es auf den Markt kommt. Der Marktkonsens geht davon aus, dass der Pullix-Preis im Jahr 2024 das Potenzial hat, um das Hundertfache oder mehr zu steigen.

Unserer konservativen Ansicht nach könnte der Token aufgrund seiner einzigartigen Rolle in Zukunft noch stärker steigen. Angesichts der Tatsache, dass die Token führender Plattformen mit größeren Margen steigen, sollte Pullix in gleicher Weise betrachtet werden. Interessierte Anleger können mehr über den Vorverkauf des Tokens auf der Website des Projekts erfahren.