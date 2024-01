SEC informiert Bitcoin-ETF-Emittenten möglicherweise schon nächste Woche über ihre Genehmigung: Reuters

Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) könnte die Antragsteller für Bitcoin-ETFs bereits am Dienstag nächster Woche über die Zustimmung der Behörde zu ihren Vorschlägen informieren, so Reuters in einem Bericht vom Samstag, 30. Dezember.

Dies wäre nur wenige Tage vor dem voraussichtlichen Stichtag 10. Januar 2024, an dem die SEC eine Entscheidung über den Antrag von ARK Invest und 21Shares zu treffen hat.

Unternehmen reichen letzte Änderungen vor der Spot-Bitcoin-ETF-Genehmigung ein

Copy link to section

Die heutigen Berichte kommen nur einen Tag, nachdem BlackRock, ARK Invest und 21 Shares, Invesco Galaxy, Fidelity, Valkyrie, WisdomTree, Bitwise, Franklin Templeton und VanEck endgültige Änderungen an ihren S-1-Anträgen eingereicht haben. Die SEC hatte für die Antragsteller den Freitag als Frist für die Einreichung der endgültigen Änderungen festgelegt, in denen Einzelheiten wie Gebühren und „autorisierte Teilnehmer“ (APs) dargelegt werden.

BlackRock hat JPMorgan und Jane Street als autorisierte Teilnehmer benannt, während Fidelity und WisdomTree Jane Street als designierten Broker für ihre ETFs angegeben haben. Invesco hat sich für Virtu und JPMorgan entschieden.

Was die Gebühren angeht, so hat Invesco Galaxy angegeben, dass für sechs Monate und die ersten 5 Mrd. $ seines Bitcoin-ETFs keine Gebühren anfallen. Allerdings ist die Sponsorgebühr auf 0,59 % festgelegt, während die Gebühr von Fidelity mit 0,39 % deutlich niedriger ist.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Ein weiteres wichtiges Detail findet sich in der geänderten S-1 von Bitwise, die besagt, dass ein ungenanntes Unternehmen seinen Bitcoin-ETF (BITB) mit 200 $ ausstatten wird – weitaus mehr als die 10 Mio. $ für den BlackRock-ETF.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Die jüngsten Kommentare von JPMorgan-CEO Jamie Dimon

Copy link to section

Bei den Angaben zu den benannten „autorisierten Teilnehmern“, die sich im Wesentlichen auf ein etabliertes Unternehmen beziehen, das ausgewählt wurde, um den Geldfluss für den ETF zu steuern, sticht eines hervor: JPMorgan.

Die Bank ist der größte designierte Teilnehmer nicht nur im Bitcoin-ETF von BlackRock, sondern auch für andere Bewerber. Die Haltung von JPMorgan-CEO Jamie Dimon zu Bitcoin und Kryptowährungen drehte sich jedoch ausschließlich darum, dass die Anlageklasse für Kriminelle ist. Erst vor ein paar Tagen sagte der JPMorgan-Chef, er würde Krypto „abschalten“, wenn er die Regierung wäre.

Das sagte er den Gesetzgebern bei einer Anhörung im Senat Anfang des Monats:

„Ich war schon immer ein großer Gegner von Kryptowährungen, Bitcoin usw. … ihr wahrer Verwendungszweck ist der von Kriminellen, Drogenhändlern, Geldwäsche und Steuervermeidung. Das ist der Nutzen.“