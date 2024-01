Shiba Inu steigt, da die Burn-Rate in die Höhe schießt, Meme Moguls halten mit dem Tempo mit

Shiba Inu (SHIB) sorgt mit seiner explodierenden SHIB-Burn-Rate und dem beeindruckenden Preisanstieg von 28,30 % im letzten Monat für Aufsehen. Obwohl die Auswirkungen der Burn-Rate immer noch nicht groß sind, kann die Meme-Coin zumindest einige Gewinne vorweisen.

Unterdessen gewinnt ein neuer Spieler, ein neuer Meme-Coin Meme Moguls, als Alternative zum Shiba-Inu-Phänomen auf dem Markt an Dynamik.

Burn-Rate von Shiba Inu

Shiba Inu gilt als eine der bekanntesten Meme-Coins im Kryptowährungsbereich und verzeichnete im vergangenen Monat einen bemerkenswerten Preisanstieg von 28,30 %. Trotz eines jüngsten Rückgangs um 0,56 % in den letzten 24 Stunden hat die Widerstandsfähigkeit von Shiba Inu mit einem Anstieg von 30 % im vergangenen Jahr die Aufmerksamkeit von Krypto-Enthusiasten weltweit auf sich gezogen.

Shiba Inu Preis-Chart

Dieser Anstieg geht mit einer faszinierenden Entwicklung einher – die Burn-Rate von SHIB ist um erstaunliche 2752,41 % gestiegen. Die Verbrennung von 410,698 Billionen Coins seit Beginn der Verbrennung hat die Neugier von Händlern und Investoren geweckt. Bemerkenswerte Burn-Transaktionen von einzelnen Adressen, gepaart mit der Integration von Shibarium, einer auf Ethereum basierenden Layer-2-Lösung, haben dazu beigetragen, dass sich der Nutzen von Shiba Inu über seine Meme-Coin-Ursprünge hinaus weiter entwickelt.

Die allgemeine Entwicklung von Shiba Inu bleibt positiv, nachdem die Integration von Shibarium den Nutzen von Shiba Inu erweitert und NFTs, Metaverse-Anwendungen und Spiele erleichtert hat. Shibarium verarbeitet täglich über 7,8 Millionen Transaktionen und verfügt über 1,3 Millionen einzigartige Wallet-Adressen.

Meme Moguls: eine aufstrebende Meme-Coin-Alternative

Inmitten der bemerkenswerten Reise von Shiba Inu betritt ein neuer Anwärter die Krypto-Arena: Meme Moguls. Meme Moguls ist als Alternative zu Shiba Inu positioniert und gewinnt mit erfolgreichen Vorverkauf an Dynamik.

Was ist Meme Moguls?

Meme Moguls ist auf dem besten Weg, der weltweit erste von Memes unterstützte Aktienmarkt und die erste Börse zu werden, die Benutzern eine einzigartige Gelegenheit bietet, sich mit Meme-inspirierten Vermögenswerten zu beschäftigen.

Die Plattform stellt ein fesselndes Play-to-Earn-Spiel vor, das die Spieler in die Fantasiewelt des Meme-Markthandels eintauchen lässt. Es ermöglicht Benutzern den Kauf, Verkauf und Handel von Meme-Assets, ähnlich dem traditionellen Aktien- und Kryptohandel.

Mit einer Vorverkaufsstrategie, die darauf abzielt, innerhalb der ersten drei Monate nach der Einführung 100 Millionäre zu gewinnen, zielt Meme Moguls darauf ab, der nächste 100-fache Token zu sein, ähnlich den Erfolgsgeschichten von Pepe, Shiba Inu oder Dogecoin.

Um die Teilnehmer anzulocken, bietet Meme Moguls exklusive Belohnungen, eine lebendige Community zum Engagement und einzigartige NFTs, die durch Gameplay-Erfolge verdient werden. Die laufenden MGLS-Token-Vorverkaufsphasen umfassen außerdem eine Verlosung von 10.000 $ für den aktivsten Benutzer auf Twitter am Ende jeder Phase und eine Preiserhöhung zu Beginn jeder Phase.

Beim Redaktionsschluss befand sich der Vorverkauf in der dritten Phase und hatte bereits 1.155.658 $ gesammelt. Ein MGLS kostete 0,0025 $. Sie können am Vorverkauf teilnehmen, indem Sie die offizielle Website besuchen.

Abschluss

Während Shiba Inu seinen Aufwärtstrend fortsetzt und Meme Moguls sich zu einer beeindruckenden Alternative in der Memecoin-Kryptowährungslandschaft entwickelt, könnte sich das kommende Jahr als dynamisch für Meme-basierte Vermögenswerte erweisen.

Aber unabhängig von der Wahl der Meme-Coins sollten Anleger aufgrund der extrem volatilen Natur des Kryptomarktes wachsam bleiben.