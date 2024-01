BYD Company Limited (OTCMKTS: BYDDF) steht am Montag im Fokus, nachdem das Unternehmen im Jahr 2023 einen massiven Anstieg der Fahrzeugverkäufe im Vergleich zum Vorjahr gemeldet hat.

Wie viele Fahrzeuge hat BYD letztes Jahr verkauft?

Der Elektrofahrzeughersteller hat im vergangenen Jahr insgesamt etwas mehr als 3 Millionen Einheiten verkauft, was einer Steigerung von fast 62 % gegenüber 2022 entspricht.

1,6 Millionen davon waren Batterie-Elektrofahrzeuge, während es sich bei den übrigen um Plug-in-Hybride handelte, heißt es in der Pressemitteilung von heute Morgen.

Die Nachricht kommt etwa ein paar Monate, nachdem BYD Company Limited bekannt gegeben hat, dass der Gewinn im dritten Finanzquartal auf ein Allzeithoch von 1,42 Mrd. $ gestiegen ist. Der chinesische Autohersteller hat kürzlich Pläne zur Errichtung einer Fabrik in Ungarn bekannt gegeben.

Beachten Sie, dass BYD Company Limited das letzte Jahr mit einem Rückgang von 35 % gegenüber seinem Höchststand im Februar 2023 beendete.

BYD-Aktie vs. Tesla: Analyst wählt aus

Am Montag gab das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen außerdem bekannt, dass es im Dezember 340.178 Batterie-Elektro- und Hybrid-Elektrofahrzeuge verkauft habe. Weit über die Hälfte davon waren vollelektrisch.

George Gianarikas, Analyst bei Canaccord Genuity, teilte seine Meinung zu BYD Company Limited und seinem Hauptkonkurrenten Tesla Inc mit und sagte kürzlich in der CNBC-Sendung „The Exchange“:

Tesla wird aus Einheitensicht wahrscheinlich überholt werden, aber was es mit der Zeit gewinnen wird, ist der Kampf um die Gewinnbeteiligung.

Seine Kaufempfehlung für $TSLA ist mit einem Kursziel von 267 $ verbunden, was auf ein Aufwärtspotenzial von etwa 8 % von hier aus hindeutet. Im Gegensatz dazu sagte Berkshire Hathaway – das multinationale Konglomerat von Warren Buffett letztes Jahr, dass BYD Tesla in China weit voraus sei.