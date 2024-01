Laut Mark Mobius – dem Gründer von Mobius Capital Partners – haben Bitcoin-Investoren das Jahr 2023 glücklich abgeschlossen und das neue Jahr dürfte für sie genauso gut verlaufen.

Mobius sieht Bitcoin im Jahr 2024 bei 60.000 $

Mobius prognostiziert, dass die nach Marktkapitalisierung weltweit größte Kryptowährung im Jahr 2024 60.000 $ erreichen wird, was auf ein Plus von über 40 % hindeutet. Erwähnenswert ist hier, dass der Fondsmanager zu Recht vor einem starken Rückgang von Bitcoin auf 20.000 $ im Jahr 2022 gewarnt hat.

In einem kürzlichen Gespräch mit Leuten bei CNBC stimmte er zu, dass es an sich „keinen Grund für diese Vorhersage“ gebe, außer dass die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities & Exchange Commission nun höchstwahrscheinlich in naher Zukunft einen börsengehandelten BTC-Fonds genehmigen werde.

Viele glauben, dass der Bitcoin-ETF das institutionelle Interesse an der Kryptowährung erheblich steigern wird, was normalerweise zu einem Preisanstieg führt.

Vorausgesetzt, dass Mobius’ Bitcoin-Vorhersage erneut bewahrheitet, ist es denkbar, dass auch andere Kryptos, darunter die kürzlich eingeführten wie Shiba Memu, ebenfalls profitieren werden.

Shiba Memu wird von einer nativen Meme-Coin angetrieben

Mit Shiba Memu können Sie von der Stärke im Bereich der Kryptowährungen profitieren und gleichzeitig Zugang zum äußerst fokussierten Markt für künstliche Intelligenz erhalten.

Lassen Sie uns zunächst die Krypto-Seite von Shiba Memu erkunden.

Shiba Memu wird von einer nativen Meme-Coin angetrieben, die „SHMU“ genannt wird. Auch wenn die Investition in Meme-Coins mit Risiken verbunden sein kann, muss man auch bedenken, dass es sich um einen Markt handelt, der im Jahr 2020 aus den Trümmern wuchs und bis Ende 2022 einen Wert von über 20 Mrd. $ vorweisen konnte.

SHMU hat kürzlich seinen Vorverkauf beendet, der insgesamt über 4,9 Mio. $ aufbrachte. Es wird nun erwartet, dass es laut seiner Website „bald an die Börse notiert wird“, was in der Vergangenheit dazu tendierte, die nächste Rallye einer Krypto-Coin auszulösen.

Wie nutzt Shiba Memu (SHMU) die KI?

Schauen wir uns nun die Seite der künstlichen Intelligenz von Shiba Memu an.

Laut dem White Paper auf ihrer Website nutzt die Plattform KI, um nicht nur Werbeinhalte zu erstellen, sondern diese auch im Internet zu verbreiten. Sie können sich Shiba Memu also im Wesentlichen als Marketing-Kraftpaket vorstellen.

Tatsächlich heißt es im White Paper, dass Shiba Memu genauso effizient ist wie 100 Marketingagenturen zusammen.

Noch wichtiger ist, dass Sie mit Investitionen in künstliche Intelligenz nicht bereits zu spät dran sind. Statista prognostiziert, dass dieser Markt bis zum Ende dieses Jahrzehnts ungefähr um das Zehnfache wachsen wird. Und Sie können dieses schnelle Wachstum mit einer Position in der SHMU-eigenen Meme-Coin nutzen.

SHMU könnte auch von anderen Rückenwinden profitieren

Abgesehen von einem Spot-Bitcoin-ETF gibt es noch ein paar Rückenwinde, die dem Krypto-Bereich helfen könnten, einschließlich Shiba Memu in diesem Jahr.

Zunächst einmal wird allgemein damit gerechnet, dass die US-Notenbank die Zinsen im Jahr 2024 senken wird, was tendenziell zu mehr Interesse an risikoreichen Anlagen wie Aktien und Kryptowährungen führen wird. Mitglieder des FOMC haben kürzlich drei Zinssenkungen in diesem Jahr angekündigt, wie Invezz hier berichtete.

Darüber hinaus ist für April 2024 eine Halbierung der Bitcoins geplant. Dann halbiert sich das Gesamtangebot an BTC, was zu einem deutlichen Anstieg des Preises pro Coin führt.

Beachten Sie, dass andere Experten in diesem Jahr sogar eine viel aggressivere Rallye bei Bitcoin prognostizieren. CoinFund – ein Risikokapitalgeber – geht beispielsweise davon aus, dass die weltweit größte Kryptowährung im Jahr 2024 eine halbe Million Dollar erreichen wird.

