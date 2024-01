Metacade – eine Blockchain-basierte Gaming-Plattform – scheint für ein solides Jahr 2024 gerüstet zu sein, auch wenn sie das letzte Jahr bereits sehr positiv abgeschlossen hat.

Wie 2023 für Metacade aussah

Die GameFi-Plattform ging mit ihrem öffentlichen Beta-Start in der letzten Novemberwoche live und beendete das letzte Jahr mit über 26.000 Spielern und Krypto-Enthusiasten.

Der Geschäftsführer ist kürzlich NeoTokyoCode beigetreten und bekräftigt damit das Engagement des Projekts, führend im Bereich Web3-Gaming zu werden. Zu den bemerkenswerten Spielen, die jetzt auf Metacade verfügbar sind, gehören Shockwaves, Definity Legend, Great Escape und Heroes Battle Arena.

Strategische Partnerschaften haben 2023 für Metacade wirklich geprägt. Die Plattform arbeitete im letzten Jahr mit Unternehmen wie Meta Strikers, Aether Games, Meta Studio, Love Monster NFT, Moon Bio Studios und vielen anderen zusammen.

Und all das wird wahrscheinlich auch im Jahr 2024 in vollem Gange sein, wie Metacade in den ehrgeizigen Plänen für dieses Jahr vorstellt.

Metacade erforscht dieses Jahr AR/VR-Gaming

Metacade wird voraussichtlich dieses Jahr Meta Grant einführen – ein Stipendienprogramm über Itch.io.

Die Web3-Community, die sich zum Ziel gesetzt hat, Blockchain-Enthusiasten und Gamer zusammenzubringen, wird in den kommenden Monaten auch einen Marktplatz für NFTs (Non Fungible Token) eröffnen.

Nachdem Metacade seiner Plattform bereits eine Reihe neuer Spiele hinzugefügt hat, wird sein nächstes Projekt voraussichtlich Augmented-Reality- oder Virtual-Reality-Spiele (AR oder VR) sein. Das Projekt wird weiterhin nach strategischen Partnerschaften suchen, um die oben genannten Pläne umzusetzen.

Im Bestreben, sich zu einem soliden globalen Gaming-Ökosystem zu entwickeln, hat Metacade seine Entschlossenheit signalisiert, auch sein Marketing zu verdoppeln.

Beachten Sie, dass Metacade noch keine vollständig dezentralisierte autonome Organisation oder DAO ist, diesen Meilenstein jedoch bis Ende 2024 erreichen möchte.

Metacade wird 2024 eine Stellenbörse starten

Erwähnenswert ist hier, dass CertiK Metacade nach einer recht ausführlichen Prüfung bereits als sichere und transparente Blockchain-Plattform zugelassen hat.

Bisher haben die Nutzer bei Metacade dank des spannenden Play2Earn-Modells mehrere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Aber Mitglieder dieser Community können die MCADE-Token auch zur Teilnahme an Gaming-Turnieren ausgeben – wer gewinnt, hat Anspruch auf Belohnungen.

Schließlich belohnt Metacade seine Benutzer auch dafür, dass sie mit anderen Mitgliedern interagieren, Bewertungen veröffentlichen oder auf andere Weise zur Plattform beitragen.

Darüber hinaus wird Metacade im letzten Quartal dieses Jahres eine Stellenbörse einführen, wie es im White Paper auf seiner Website steht.

Dadurch können Gaming- und Web3- Unternehmen im Allgemeinen die Stellen ausschreiben, auf die sich Mitglieder der Community je nach ihren Fähigkeiten und Erfahrungen bewerben können, um einen neuen Job in einer Nische zu ergattern, die ihnen so sehr am Herzen liegt.

Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren, wie diese Stellenbörse voraussichtlich funktionieren wird.

Ist $MCADE derzeit eine gute Investition?

Beachten Sie, dass alles auf Metacade von seinem nativen Token namens $MCADE angetrieben wird.

Der Preis liegt derzeit über 15 % unter dem, was es am Ende des Vorverkaufs im März 2023 wert war. Aber der Rückgang könnte nur eine Gelegenheit zum Investieren sein, wenn man bedenkt, dass diese Plattform für 2024 so viel Spannendes geplant hat.

Ein neuer Stake-Pool, den das Unternehmen im Oktober letzten Jahres ins Leben gerufen hat, und die etwa zur gleichen Zeit angekündigte bahnbrechende Zusammenarbeit mit Polygon machen es zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit.

Die Kryptowährung ist derzeit an einer dezentralen Börse – Uniswap – und an drei zentralisierten Börsen (Bitget, BitMart und Coinstore) notiert.

Der breitere Rückenwind des Kryptoraums, sei es im Zusammenhang mit der bevorstehenden Genehmigung eines Spot-Bitcoin-ETF oder der Umstellung der US-Notenbank auf Zinssenkungen, könnte dem $MCADE im Jahr 2024 ebenfalls zugute kommen.

Sind Sie daran interessiert, in Metacade ($MCADE) zu investieren?