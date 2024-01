Memeinator (MMTR) Ausblick inmitten einer bevorstehenden Bitcoin-Hausse

Bitcoin (BTC) legte am 1. Januar um über 7 % zu und kletterte über den Wert von 45.000 $. Matrixport prognostiziert einen Anstieg von Bitcoin auf 50.000 $ in diesem Monat und verweist auf eine mögliche Spot-ETF-Genehmigung um den 10. Januar.

Unterdessen scheint eine neue Meme-Kryptowährung, Memeinator (MMTR), den Altcoin-Markt zu übertreffen, nachdem sie sich zu einem der Top-ICOs des Jahres 2023 entwickelt hat.

Bitcoin strebt 50.000 $ an

Copy link to section

Der neueste Matrixport-Bericht zeigt, dass BTC eine hohe Finanzierungsrate beibehalten hat, was die optimistischen Aussichten der Anleger bestätigt, während sie auf die Genehmigung eines börsengehandelten Bitcoin-Fonds warten. Darüber hinaus könnte eine Altcoin-Saison unmittelbar bevorstehen, da der BTC-Dominanzindikator auf 50,3 % abstürzt.

Der aktuelle Preisanstieg deutet auf weniger Verkäufer hin, da die Tether-Minting weiterhin ruht. Die Finanzierungsquote liegt bei +66 %. Das zeigt, dass Long-Positionen den Short-Positionen eine jährliche Rate von 66 % gezahlt haben, um ihre Positionen zu halten.

Quelle – Matrixport

Der Druck auf dem Terminmarkt und dem Kassamarkt wird Bitcoin wahrscheinlich bis Januar 2024 über den Wertbereich von 50.000 $ treiben. Einige erwarten, dass der führende Vermögenswert dieses Ziel bis Ende Januar, Woche eins, erreichen wird.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Positive Entwicklungen wie die Genehmigung des BTC-ETFs, die Halbierung im April 2024 und die sich verbessernde Weltwirtschaft schaffen die Voraussetzungen für eine deutliche Erholung des Bitcoin-Preises. Das würde Altcoins explodieren lassen, und MMTR gehört zu den Vermögenswerten, die für bemerkenswerte Preisbewegungen bereit sind.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Memeinator – Top-ICO-Projekt 2023

Copy link to section

Memeinator ist eine neu eingeführte Meme-Coin, und ihr Vorverkaufserfolg positioniert sie unter den Altcoins, die beim nächsten Bullenmarkt in die Höhe schnellen werden. Während Kryptos mit Hundemotiven wegen mangelnder Nützlichkeit und wenig inspirierendem Marketing auf Kritik stoßen, möchte MMTR unterdurchschnittlich billige Memes beseitigen, da es auf eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. $ abzielt.

Memeinator ging 2023 als Top-ICO der Projekte hervor und gehört 2024 zu den vielversprechendsten Krypto-Assets.

MMTR-Prognose

Copy link to section

Memeinator etabliert sich als dominierendes Projekt in der Kryptowelt, und sein Vorverkaufserfolg zeugt davon. Die Mischung aus künstlicher Intelligenz und Blockchain wird MMTR wahrscheinlich auf Rekordniveau explodieren lassen.

In Anbetracht seines beeindruckenden ICO-Status wird Memeinator wahrscheinlich erfolgreich sein. Eine breit angelegte Marktrallye und die ultimativen Ziele des Projekts (den Meme-Coin-Sektor für zukünftige Generationen zu säubern und eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. $ zu erreichen) ebnen den Weg für den MMTR-Preis auf 1 $.

Weitere Informationen zu Memeinator finden Sie auf der offiziellen Website.