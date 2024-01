Wenn der “Midas-Touch” die Fähigkeit ist, alles, was man anfasst, in Gold zu verwandeln, dann ist das Gegenteil der “Cramer-Effekt”.

Am 2. Januar gab der für seine peinlich falschen Vorhersagen bekannte Analyst Jim Cramer seine Prognose für das Jahr 2024 ab. Und dieses Mal trat der “Cramer-Effekt” für Bitcoin ein.

“Dieses Ding ist nicht totzukriegen… Es ist ein technologisches Wunderwerk und die Leute müssen erkennen, dass es hier ist, um zu bleiben”, sagte Cramer in der CNBC-Sendung Mad Money.

Dies geschah am selben Tag, an dem Bitcoin zum ersten Mal seit fast zwei Jahren einen wichtigen Widerstand von 45.000 $ durchbrach.

Der Jim-Cramer-Effekt

Und tatsächlich… am 3. Januar, weniger als 20 Stunden nach Cramers Vorhersage, fiel der Bitcoin-Preis um mehr als 10%, von 44.961 $ auf unter 40.850 $ innerhalb von nur wenigen Stunden.

Mehr erfahren: Bitcoin startet stark ins 2024 und erreicht einen neuen Meilenstein

Jim Cramer ist unter Aktienhändlern legendär für einige der falschesten Vorhersagen der modernen Geschichte. Hier sind nur einige seiner größten Erfolge:

“Bear Sterns geht es gut. Bewegt euer Geld nicht” (2008, kurz vor Ausbruch der weltweiten Finanzkrise)

“Man muss Hewlett Packard Enterprise verkaufen” (2020, bevor der HP-Aktienkurs um über 100 % kletterte)

“Ich warte darauf, dass der Bitcoin-Preis 10.000 $ erreicht” (Im Juni 2021, als Bitcoin mit über 28.000 $ bewertet wurde und auf dem Weg zu seinem ATH von 64.995 $ im November 2021 war)

Hat Jim Cramer gerade den Bitcoin getötet?

So verlockend es auch sein mag, den “Mad Money”-Moderator für diesen unheimlichen Einbruch verantwortlich zu machen, so gibt es doch einen deutlicheren Grund dafür, dass alle Arten von Kryptowährungen (und ja, vor allem Bitcoin) heute in den Keller gingen.

Das angesehene Vermögensverwaltungsunternehmen Matrixport veröffentlichte heute einen seiner regelmäßigen “Matrix on Target“-Markteinblicke mit dem Titel “Why the SEC will REJECT Bitcoin Spot ETFs again”.

In den vier Stunden nach der Matrixport-Veröffentlichung lösten nervöse Händler und Investoren einen Ausverkauf von BTC aus, der den Kryptowährungswert um satte 4.100 $ fallen ließ.

Etwas verwirrend ist, dass Matrixport am selben Tag einen weiteren Tagesbericht mit dem Titel “Bitcoin Spot ETF approval imminent, BTC to jump to $50,000” veröffentlichte.