Der TIA-Token von Celestia war in den letzten Monaten eine der Kryptowährungen mit der besten Performance. Am Donnerstag sprang der Preis auf ein Hoch von 14,57 $ und lag damit einige Punkte unter seinem Rekordhoch von 15,28 $. Insgesamt ist TIA seit seinem Tiefpunkt im Oktober letzten Jahres um mehr als 500 % gestiegen.

Die Preisaktion von Celestia findet zu einer Zeit statt, in der die Anzahl der Transaktionen in seinem Ökosystem sprunghaft angestiegen ist und die von Cosmos übertroffen hat. Von Mintscan zusammengestellte Daten zeigen, dass Celestia im Laufe der Zeit über 6,7 Millionen Transaktionen abgewickelt hat.

Diese Transaktionen liegen weit unter den 52,7 Millionen, die Cosmos im Laufe der Zeit abgewickelt hat. Dies ist verständlich, da Cosmos im Jahr 2014 gegründet wurde. Ein genauerer Blick zeigt, dass Cosmos in den letzten 30 Tagen über 2,36 Millionen Transaktionen abgewickelt hat, verglichen mit 5,97 Millionen bei Celestia.

Anzahl der Celestia-Transaktionen

Andere Daten zeigen, dass die Cosmos-Transaktion pro Sekunde (TPS) in den letzten 20 Blöcken durchschnittlich etwa 2,854 betrug, verglichen mit 14 bei Celestia. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Celestia bei den Benutzern mehr Anklang findet.

Dieser Trend ist wahrscheinlich auf die Wertentwicklung des TIA-Tokens von Celestia zurückzuführen, der seit seinen Tiefstständen im Oktober um über 500 % gestiegen ist. Cosmos ATOM hingegen ist im gleichen Zeitraum um über 20 % gestiegen. Es hat sich auch ein Double-Top-Muster gebildet, was auf weitere Abwärtsbewegungen hindeutet. In den meisten Fällen verzeichnen Blockchain-Netzwerke mehr Aktivität, wenn ihre Token steigen.

Zunächst einmal ist Celestia eine relativ neue Plattform, die modulare Datenverfügbarkeitslösungen bietet. Auf diese Weise soll ein Blockchain-Netzwerk mit zunehmender Benutzerzahl skaliert werden. Laut seiner Website wird Celestia jetzt von Unternehmen wie Near Protocol, Arbitrum Orbit, Cartesi und Cosmology verwendet.

Die größte Herausforderung für Celestia-Investoren besteht darin, dass sie in den kommenden Jahren mit einer erheblichen Verwässerung rechnen müssen. Daten von CoinGecko zeigen, dass die Anzahl der im Umlauf befindlichen Token bei über 145 Millionen liegt, während das maximale Angebot bei über 1 Milliarde liegt.

Laut TokenUnlocks wird die nächste Freigabe von Celestia-Token im Oktober erfolgen, wenn über 175 Millionen Token online gehen. Token-Freigaben werden als sehr nachteilig angesehen, da sie die Anzahl der im Umlauf befindlichen Token erhöhen.