Die Aktien von Elektrofahrzeugen haben einen schlechten Start ins Jahr 2024 hingelegt. Nach einem recht starken Jahr ist der Aktienkurs von Tesla (NASDAQ: TSLA) um 4,2 % gefallen, während Rivian in diesem Jahr einen Rückgang von über 7,5 % verzeichnete. Andere EF-Aktien wie Polestar, Nikola, Lucid Motors und Nio haben noch schlechter abgeschnitten, und es besteht das Risiko, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Lucid vs. Polestar vs. Faraday Future vs. Nikola-Aktien

EFs in Großbritannien verkaufen sich nicht so schnell

Der Bestand an Elektroautos wird wahrscheinlich angespannt sein, nachdem ein Bericht gezeigt hat, dass die Briten nicht mehr wie früher Elektroautos kaufen. Nach Angaben der Society of Motor Manufacturers and Traders sank der Anteil der in Großbritannien verkauften E-Fahrzeuge von 16,6 % im Vorjahr auf 16,5 % im Jahr 2023. Dies war der erste jährliche Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen.

Der Bericht fügte hinzu, dass sich nur einer von elf privaten Verbrauchern im Laufe des Jahres für ein Elektrofahrzeug entschieden hat. Während die Gesamtzahl der in Großbritannien verkauften E-Fahrzeuge im Jahr 2023 stieg, nahm die Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (ICE) schneller zu.

Dies ist ein wichtiges Thema, da das Vereinigte Königreich große Ambitionen für die Elektroautoindustrie hat. Die Regierung hat sich ein ehrgeiziges Ziel für den Ausstieg aus der Elektromobilität gesetzt. In einer Erklärung aus dem Jahr 2023 hat Rishi Sunak, nachdem er die Realität erkannt hatte, ein Verkaufsverbot für ICE-Fahrzeuge von 2030 auf 2035 verschoben. Ich glaube, dass diese von der Regierung gesteckten Ziele letztlich scheitern werden.

Außerdem sind E-Fahrzeuge in der Regel teurer als ICE-Fahrzeuge. Die Hersteller von Elektrofahrzeugen in den USA und im Vereinigten Königreich verzeichnen daher nur aufgrund großzügiger Subventionen gute Verkaufszahlen. In den USA zahlt die Regierung etwa 7.500 $ für neue E-Fahrzeuge, die bestimmte Kriterien erfüllen.

Und in Großbritannien erhalten Personen, die E-Fahrzeuge aus geschäftlichen Gründen oder als Firmenwagen kaufen, großzügige Steuervorteile. Die Hersteller fordern nun, dass die Regierung die für E-Fahrzeuge erhobene Mehrwertsteuer von 20 % abschafft oder reduziert.

EF-Herausforderungen bleiben bestehen

Staatliche Vorgaben für E-Fahrzeuge werden wahrscheinlich an den allgemeinen Grenzen scheitern, die sich ihrer Kontrolle entziehen. So stößt die Ladeinfrastruktur in Großbritannien und den USA immer noch an ihre Grenzen. Ladeunternehmen wie EVGo, ChargePoint und Blink Charging haben oft mit Ausfällen zu kämpfen.

Auch wenn sich die Ladegeschwindigkeit erhöht hat, stellt sie immer noch eine große Herausforderung dar. Daten zeigen, dass das Aufladen eines Elektrofahrzeugs im Durchschnitt zwischen 15 Minuten und 12 Stunden dauert. 30 Minuten sind eine lange Zeit, wenn man bedenkt, dass es nur ein paar Minuten dauert, einen Benzintank zu füllen.

Diese Herausforderung wird wahrscheinlich durch bessere Batterie- und Ladetechnologien gelöst werden. Bessere Batterietechnologien wie die Festkörperbatterien von Toyota und QuantumScape werden jedoch mindestens bis 2027 für die breite Masse verfügbar sein.

Vor allem aber sind Elektroautos wegen des Ladeproblems nicht ideal für lange Fahrten. Denken Sie daran, dass es in einigen amerikanischen Bundesstaaten und in einigen europäischen Ländern immer häufiger zu Stromausfällen kommt. Daher kaufen einige Leute, die es sich leisten können, E-Fahrzeuge für kurze Strecken und besitzen weiterhin ICE-Fahrzeuge für längere Strecken.

Elektrofahrzeuge, insbesondere von Herstellern wie GM, Ford und Stellantis, verkaufen sich nicht so schnell. Wie ich bereits vor einiger Zeit festgestellt habe, bleiben viele Händler über 100 Tage bei den E-Fahrzeugen. ICE-Fahrzeuge verkaufen sich schneller. GM und Ford mussten ihre EF-Investitionen zurückfahren.

Das Bargeld wird knapp

Die andere große Herausforderung für viele E-Fahrzeughersteller besteht darin, dass ihnen das Geld ausgeht. Bei Unternehmen wie Faraday Future, Canoo, Mullen Automotive, Fisker und Lucid Motors hält der Cash-Burn an.

Daher werden diese Unternehmen gezwungen sein, in diesem Jahr entweder zusätzliches Kapital zu beschaffen oder sogar Konkurs anzumelden. Ein Unternehmen wie Farady Future, das ein 300-Kilometer-Elektroauto baut, hat kaum Überlebenschancen.

Diese Unternehmen werden Schwierigkeiten haben, sowohl Eigen- als auch Fremdkapital zu beschaffen. Was die Fremdfinanzierung angeht, so werden potenzielle Kreditgeber aufgrund der Risiken wahrscheinlich über 15 % Zinsen verlangen. Was das Eigenkapital anbelangt, so haben viele von ihnen ihre Möglichkeiten fast ausgeschöpft, nachdem sie ihre Investoren lange Zeit verwässert haben.